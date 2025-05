Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στη Νότια Κορέα - Τουλάχιστον δύο νεκροί

Στρατιωτικό αεροσκάφος του ναυτικού της Νότιας Κορέας συνετρίβη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο από τα τέσσερα μέλη του πληρώματος, ενώ τα υπόλοιπα αγνοούνται.

Το αεροσκάφος τύπου P-3 είχε απογειωθεί από τη ναυτική βάση της πόλης Ποχάνγκ, στα νοτιοανατολικά της χώρας, πριν συντριβεί σε λοφώδη περιοχή, κοντά σε κατοικημένη ζώνη. Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ναυτικού, στο αεροσκάφος επέβαιναν τέσσερα άτομα. Οι σοροί των δύο εντοπίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία και οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων. Όπως δήλωσε ο αξιωματικός Τσο Γιονγκ-σανγκ σε τηλεοπτική ενημέρωση, τα πτώματα πρόκειται να μεταφερθούν σε κοντινό νοσοκομείο.

Footage showing the moments right before this morning’s crash of a South Korean P-3C Maritime Patrol and Surveillance Aircraft near Pohang Gyeongju Airport on the eastern coast of South Korea. pic.twitter.com/lCNXY8mwIM — OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2025

Η πτώση σημειώθηκε σε λοφώδη περιοχή κοντά σε συγκρότημα πολυκατοικιών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για θύματα ή τραυματίες μεταξύ των κατοίκων της περιοχής. Σύμφωνα με τις αρχές, κάτοικοι τηλεφώνησαν στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέροντας πως είδαν ένα άγνωστο αεροσκάφος να πέφτει και να προκαλεί φωτιά.

Navy Plane Crash South Korea



The patrol plane left its base in the southeastern city of Pohang at 1:43 p.m.



Police have stated they can not immediately confirm whether there were fatalities.



The cause of the crash is unknown.#SouthKorea #PlaneCrash @WeatherMonitors pic.twitter.com/CC6ti0So9r — Chyno News (@ChynoNews) May 29, 2025

Η έκταση της πυρκαγιάς παραμένει ασαφής, ωστόσο φωτογραφίες που δημοσίευσε το πρακτορείο Yonhap δείχνουν πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες να επιχειρούν στο σημείο, με φλόγες να ξεπηδούν ανάμεσα σε πυκνούς καπνούς που έχουν καλύψει την περιοχή.

Ως άμεσο μέτρο, το ναυτικό της χώρας ανακοίνωσε την προσωρινή καθήλωση όλων των αεροσκαφών τύπου P-3. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα διερεύνησης για τα αίτια του δυστυχήματος.

Just in – Naval Aircraft Crash in Pohang, South Korea



A naval patrol plane with four people aboard has crashed in Nam-gu, Pohang. Authorities have confirmed the incident, while the Navy reports that a military aircraft went down and damage is currently being assessed. Emergency… https://t.co/1xSAoAdKML pic.twitter.com/HfqBaiYsWU — Weather Monitor (@WeatherMonitors) May 29, 2025

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Τον Δεκέμβριο του 2024, επιβατικό αεροσκάφος της Jeju Air συνετρίβη κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μουάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 179 από τους 181 επιβαίνοντες.

Με πληροφορίες από Associated Press