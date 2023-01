Συντριβή ελικοπτέρου στο Κίεβο: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας - Τουλάχιστον 16 τα θύματα

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, σκοτώθηκαν σε συντριβή ελικοπτέρου σήμερα το πρωί κοντά στο Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της εμπόλεμης χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και άλλοι αξιωματούχοι του υπουργείου.

O υφυπουργός Εσωτερικών και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος που επέβαινε στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο παιδιά.

Το ελικόπτερο συνετρίβη κοντά σε παιδικό σταθμό και πολυκατοικία στο Μπροβαρί που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου στην Ουκρανία.

«Την ώρα της τραγωδίας, υπήρχαν παιδιά και προσωπικό στο νηπιαγωγείο. Εκείνη τη στιγμή, όλοι απομακρύνθηκαν», έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Ολεξίι Κουλέμπα.

The scale of the fire after the helicopter crash in #Brovary. According to the police, three people were killed and five have been injured. pic.twitter.com/qMjR3cuaZp