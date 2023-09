Συντριβή αεροσκάφους σε αεροπορική επίδειξη στην Ουγγαρία- 2 νεκροί, 4 τραυματίες

Συντριβή αεροσκάφους σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Ουγγαρία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις, που ήταν στο έδαφος.

Η ουγγρική αστυνομία, σε σχετική της ανακοίνωση για τη συντριβή του αεροσκάφους στην περιοχή Σεκεσφέχερβαρ την Κυριακή, επεσήμανε πως «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, πέρα από τον πιλότο, επέβαινε ένας επιβάτης στο αεροσκάφος (...) Και οι δυο έχασαν τη ζωή τους».

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, οι τρεις από τους οποίους υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο ανήλικα.

Σε βίντεο από το συμβάν, το αεροσκάφος επίδειξης – επρόκειτο για T-28 Trojan του αμερικανικού στρατού, κατασκευασμένο το 1951 – φαίνεται να κάνει κατακόρυφη κάθοδο προτού συντριβεί και εκραγεί.

#BREAKING #Hungary A plane crashed during an air show in Hungary, killing two and injuring four. pic.twitter.com/GwZ3ffJoWF

«Το μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και πήρε φωτιά», διευκρίνισε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Η συντριβή έγινε πολύ κοντά στον χώρο της αεροβατικής επίδειξης», που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές, διευκρίνισε μια εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας ασθενοφόρων στο Γαλλικό Πρακτορείο.

