Aεροσκάφος συνετρίβη σε υπαίθριο πάρτι- Το είχαν νοικιάσει για να αποκαλύψει το φύλο του μωρού

Συνετρίβη το αεροσκάφος που είχε νοικιαστεί για να αποκαλύψει από αέρος το φύλο του μωρού ενός ζευγαριού. Από την συντριβή του αεροσκάφος νεκρός είναι ο πιλότος.

Το περιστατικό με τη συντριβή του αεροσκάφους έγινε στη Σιναλόα του Μεξικό. Ένα ζευγάρι είχε νοικιάσει ένα αεροσκάφος για να πετάξει πάνω από το πάρτι ώστε να αποκαλύψει το φύλο του μωρού, αφήνοντας πίσω του μπλε ή ροζ καπνούς.

Πράγματι, το αεροσκάφος πλησίασε πάνω από το πάρτι και άφησε ροζ καπνό, υποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για κορίτσι. Οι φίλοι του ζευγαριού ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα, ενώ το ζευγάρι αντάλλαξε φιλιά.

Horror moment gender reveal party turns deadly as plane nosedives and crashes killing pilot in front of cheering guests who continue to celebrate oblivious to the tragedy that unfolded above their heads https://t.co/XgHTMGgdT3 pic.twitter.com/KZagKqS63A