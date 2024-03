Συντριβή ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους Ιλιούσιν

Συνετρίβη την Τρίτη ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ιλιούσιν Il-76 στο Ιβάνοβο, 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 15 άτομα, ενώ για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, πήρε φωτιά μία μηχανή, αμέσως μετά την απογείωση.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο X (πρώην Twitter) δείχνουν το αεροσκάφος να έχει πάρει φωτιά και μετά να πέφτει στον ορίζοντα, ενώ ανυψώνονται μαύροι καπνοί.

An engine fell out of a Russian plane in flight, and then it caught fire. https://t.co/DrBiOG1XzL pic.twitter.com/u34kzxQ80X