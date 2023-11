Συνελήφθη η Παλαιστίνια ακτιβίστρια Άχεντ Ταμίμι

Συνελήφθη από τον στρατό του Ισραήλ, η 22χρονη Παλαιστίνια ακτιβίστρια Άχεντ Ταμίμι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των IDF.

Η Αχέντ Ταμίμι, συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιδρομής στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η Άχεντ Ταμίμι, ύποπτη για υποκίνηση σε βία και τρομοκρατικές δραστηριότητες, συνελήφθη στην πόλη Νάμπι Σάλεχ. Η Ταμίμι παραδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας για πιο ενδελεχή ανάκριση», επεσήμανε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στο AFP.

Occupation forces arrest freed prisoner Ahed Tamimi after storming her family home in the village of Nabi Saleh, Ramallah, at dawn today.#GazaGenocide #GazaGenocide pic.twitter.com/3leZQ8EoIv