Σύλλογος έκανε πεζοπορία, κάποιος κάλεσε την αστυνομία- Είπε ότι πρόσφυγες θέλουν να περάσουν τα σύνορα

Μέλη συλλόγου απολάμβαναν τη φύση, κάνοντας πεζοπορία σε ορεινή, δασώδη περιοχή της Σαξονίας. Αυτό που δεν ήξεραν εκείνη τη στιγμή ήταν πως κάποιος είχε ειδοποιήσει την αστυνομία.

Η δημοσιογράφος Ριχάμ Αλκουσάα ήταν ένα από τα μέλη του συλλόγου πεζοπορίας που επισκέφθηκε τη Σαξονία. Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο, διαπίστωσε ότι τους περίμεναν αστυνομικοί.

Είχε προηγηθεί κλήση από πολίτη που ανέφερε πως «εντοπίστηκε ομάδα ξένων». Το εν λόγω άτομο είπε στην αστυνομία πως επρόκειτο για πρόσφυγες, που δήθεν προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα με την Τσεχία.

Στην πραγματικότητα, ήταν μέλη αναγνωρισμένου γερμανικού συλλόγου πεζοπορίας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι Σύροι που μένουν στη Γερμανία. Η Αλκουσάα είναι βραβευμένη δημοσιογράφος και συνεργάζεται με το Reuters.

Κατάγεται από τη Συρία και είναι Γερμανίδα πολίτης. Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Columbia και τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συνεργαστεί με πολλά γερμανικά και αμερικανικά ΜΜΕ. Οι Σύροι με τους οποίους έκανε πεζοπορία εργάζονται ή σπουδάζουν στη Γερμανία, νόμιμα. Αφού οι αστυνομικοί έλεγξαν τα έγγραφα των μελών του συλλόγου, το ζήτημα έκλεισε για τις γερμανικές αρχές.

Η Αλκουσάα έγραψε για αυτή την περιπέτεια στο Χ- πρώην Twitter- και η ανάρτησή της συγκέντρωσε πληθώρα σχολίων. Αν και οι περισσότεροι εξέφρασαν την υποστήριξή τους, κάποιοι χρήστες της πλατφόρμας έκαναν ρατσιστικά σχόλια.

We are a registered hiking club in Germany, mostly Syrians from all over Germany.

We went on a hike in Saxony Switzerland today and came back to our hostel to find police waiting for us.

Someone called police that a group of foreigners was seen and reported as illegal refugees! pic.twitter.com/0K4v9ju6Hd