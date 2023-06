Σύγκρουση τρένων στην Ινδία: Ξεπέρασαν τους 280 οι νεκροί, 850 τραυματίες

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά από το τριπλό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ινδία.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία κάνουν λόγο για 288 νεκρούς και 850 τραυματίες μετά από την σύγκρουση μεταξύ δύο επιβατικών τρένων και μιας εμπορευματικής αμαξοστοιχίας στην ανατολική Ινδία.

Τα σωστικά συνεργεία σήμερα προσπαθούν ασταμάτητα να απεγκλωβίσουν πολλούς επιβάτες που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 1.200 διασώστες εργάστηκαν με 115 ασθενοφόρα, 50 λεωφορεία και 45 κινητές μονάδες υγείας όλη τη νύχτα στον τόπο του ατυχήματος. Το Σάββατο κηρύχθηκε ημέρα πένθους στην Οντίσα, καθώς ο επικεφαλής υπουργός της πολιτείας, Ναβίν Πατνάικ, έφτασε στην περιοχή για να συναντήσει τους τραυματισμένους επιβάτες.

Δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος είδαν βαγόνια που έχουν ανατραπεί και πολλά πτώματα καλυμμένα με λευκά πανιά δίπλα από τις γραμμές του τρένου, κοντά στο Μπαλασόρ, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Μπουμπανεσβάρ, πρωτεύουσα του κρατιδίου Οντίσα. Ο γενικός διευθυντής της πυροσβεστικής του κρατιδίου Οντίσα, ο Σουντχάνσου Σαράντζι, δήλωσε στο AFP ότι ο απολογισμός φτάνει τους 288 νεκρούς.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν θα ολοκληρωθούν προτού περάσουν πολλές ώρες», πρόσθεσε. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Πραντίπ Τζένα, διευκρίνισε ότι περίπου 850 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Μια ατελείωτη σειρά ασθενοφόρων άφηνε στη διάρκεια της νύκτας τραυματίες στο νοσοκομείο της περιφέρειας Μπαντράκ, όπου αιμόφυρτοι επιζώντες σε κατάσταση σοκ λάμβαναν ιατρική βοήθεια.

At least 288 people killed and hundreds injured in multiple train collision in eastern India's state of Odisha pic.twitter.com/wrXZdk6c39

Σύμφωνα με τον Αμιτάμπ Σάρμα, διευθυντή των ινδικών σιδηροδρόμων, δύο επιβατικά τρένα «ενεπλάκησαν ενεργά στο δυστύχημα». Μια εμπορική αμαξοστοιχία ήταν σταθμευμένη στο σημείο όπου σημειώθηκε η τραγωδία, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί προς το παρόν», εξήγησε ο ίδιος διότι πολλοί επιβάτες είναι πιθανό να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια.

