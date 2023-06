Σύγκρουση τρένων στην Ινδία: Τουλάχιστον 50 νεκροί και 500 τραυματίες στην Οντίσα

Τουλάχιστον 50 είναι οι νεκροί και 500 οι τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τρένων στο κρατίδιο Οντίσα στην ανατολική Ινδία, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων στην Ινδία. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway.

Νωρίτερα, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Κορομαντέλ Εξπρές συγκρούστηκε με μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Πραντίπ Τζένα, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 50 και οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500. «Βασική προτεραιότητά μας τώρα είναι να απομακρύνουμε (τους επιζώντες) και να φροντίσουμε τους τραυματίες, πρόσθεσε.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9 — BNO News (@BNONews) June 2, 2023

Στα πλάνα από το σημείο της καταστροφής διακρίνονται οι διασώστες που προσπαθούν να σκαρφαλώσουν στα συντρίμμια του ενός τρένου, αναζητώντας εγκλωβισμένους επιζώντες.

#WATCH | Odisha: Several feared injured after Coromandel Express derails near Bahanaga station in Balasore. pic.twitter.com/GQmuIyApug — ANI (@ANI) June 2, 2023

Ο πρωθυπουργός της Οντίσα Ναβίν Πατνάικ είπε ότι προτεραιότητα των αρχών είναι «να μεταφέρουν τους ζωντανούς στα νοσοκομεία, να φροντίσουν τους επιζώντες».

Really very disturbing update coming from Balasore #TrainAccident site. Over 150 casualties including dozens of fatal...May god save the injured. Prayers 🙏 Guys donate the blood whoever r nearest the site. #CoromandelExpress

Helpline

044-2533 0952

044-2533 0953

044-2535 4771 pic.twitter.com/ctPjsYWucQ — Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) June 2, 2023

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί ομάδες διασωστών από την πρωτεύουσα της Οντίσα, το Μπουμπανεσβάρ, που απέχει 200 χιλιόμετρα, και από την Κολκάτα, στη Δυτική Βεγγάλη, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Ασουίνι Βαϊσνάου. Έχουν επίσης κινητοποιηθεί η Δύναμη Ανταπόκρισης σε Εθνικές Καταστροφές, ομάδες διασωστών από άλλα κρατίδια καθώς και η πολεμική αεροπορία.

🇮🇳

Passenger and freight train collided in #India, according to the latest data, 179 people were injured, reports local TV. At least 30 people died, according to preliminary data, in the collision of passenger and freight trains in India, according to #HindustanTimes pic.twitter.com/hoDSxdb3DZ — Mahmood Khan (@Mahmood88239370) June 2, 2023

«Αναμένουμε ότι η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί. Από την πλευρά μας, προετοιμάσαμε όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, από εδώ μέχρι την πρωτεύουσα του κρατιδίου, ώστε να αναλάβουν την περίθαλψη των τραυματιών», είπε ένας εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι επί τόπου στάλθηκαν 75 ασθενοφόρα αλλά και «πολλά λεωφορεία» για να μεταφέρουν τους τραυματίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP