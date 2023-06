Ινδία: Σύγκρουση επιβατικού με εμπορικό τρένο – Δεκάδες νεκροί και πάνω από 170 τραυματίες

Σύγκρουση τρένων στην Ινδία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές τους τουλάχιστον 30 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 179, σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό των αρχών.

Ειδικότερα, επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε αφού συγκρούστηκε με ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Μπαλασόρ της Οντίσα.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση και τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια του έπεσαν στη διπλανή γραμμή.

Στο σημείο έσπευσαν 60 ασθενοφόρα όμως «οι τραυματίες φαίνεται ότι είναι πάρα πολλοί» έγραψε στο Twitter αξιωματούχος της περιοχής. Οι αρχές στέλνουν πολλά λεωφορεία για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία, πρόσθεσε.

Οι τραυματίες μεταφέρονται σε κέντρα υγείας στο Σόρο, το Γκοπαλπούρ και την Χανταπάντα.

Passenger train collides with freight train in India, killing 50 people



Another 179 were injured, according to the Hindustian Times. The incident occurred in the state of Odisha near the Bahanaga Bazaar station. pic.twitter.com/sKN9GocJHt