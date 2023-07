Σύγκρουση λεωφορείων στο Μανχάταν με δεκάδες τραυματίες

Η σύγκρουση ενός διώροφου λεωφορείου με ένα αστικό στο Μανχάταν την Πέμπτη είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι και τουλάχιστον 18 άτομα να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το CNN η σύγκρουση των δύο λεωφορείων στην ανατολική πλευρά του Μανχάταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης, προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων επιβατών. Ο αναπληρωτής αρχηγός της FDNY Κέβιν Μέρφι έκανε λόγο για σοβαρό ατύχημα, το οποίο κατέστη ακόμη πιο σοβαρό από το γεγονός ότι το ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ήταν ένα διώροφο λεωφορείο. Χρησιμοποιήθηκαν σχοινιά και σκάλες για να βοηθηθούν οι επιβάτες να κατέβουν από τα λεωφορεία.

Δεκαοκτώ ασθενείς μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με το CNN, αλλά κανενός δεν απειλήθηκε η ζωή. Συνολικά οι τραυματίες σύμφωνα με άλλες αναφορές μπορεί να έφτασαν και τους 80, ωστόσο οι αρχές ανέφεραν πως «πολλοί τραυματισμοί είναι απλώς κοψίματα, μώλωπες, γρατζουνιές, μερικά ελαφρά κατάγματα, κάποιοι τραυματισμοί στο κεφάλι και τον αυχένα».

#viralvdoz#NewYork - At least 80 people injured after #collision between Topview double-decker tour bus and #MTA bus on 1st Ave and East 23rd Street in #Manhattan, #FDNY has said, 27 taken to hospital, dozens more evaluated in red light #NYC bus crash pic.twitter.com/Xn2hTtw5Uh