Πτώση λεωφορείου σε γκρεμό στο Μεξικό- Τουλάχιστον 29 νεκροί

Τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στο Μεξικό.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε ορεινή περιοχή στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό, χθες Τετάρτη, κοντά στις 06:30 (τοπική ώρα). Ο Μπερνάρντο Ροδρίγκες Αλαμίγια, εισαγγελέας της πολιτείας, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «οι αριθμοί που έχουμε, 12 ώρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων διάσωσης, είναι 29 νεκροί και 19 τραυματίες».

Διευκρίνισε πως τα θύματα είναι 15 γυναίκες, δύο εκ των οποίων υπέκυψαν σε νοσοκομείο όπου τους προσφέρονταν φροντίδες, 13 άνδρες κι ένα παιδί. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, τουλάχιστον έξι από τους τραυματίες δεν είχαν τις αισθήσεις τους όταν διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ο εισαγγελέας διευκρίνισε πως διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, προσθέτοντας πως τα πρώτα στοιχεία υπέδειξαν πως υπήρξε «μηχανική βλάβη».

Ο οδηγός «κατά τα φαινόμενα έχασε τον έλεγχο» του οχήματος, που «έπεσε σε γκρεμό 25 μέτρων βάθους», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτειακής κυβέρνησης στην Οαχάκα, ο Χεσούς Ρομέρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα και βγήκε από τον δρόμο στο τέλος στροφής.

Bus fell into 80 feet deep gorge in #Mexico: 29 killed, 19 injured, including one-year-old child in the #Accident; the driver lost control of the bus

The bus was traveling from Mexico City to #Yosundua in #Oaxaca #busaccident pic.twitter.com/Yr3hCdHSkD