Συγκέντρωση Πούτιν: Κάποιοι λένε ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους πίεσαν να πάνε

Δεκάδες χιλιάδες Ρώσοι πήγαν στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, σε συγκέντρωση του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη συμπλήρωση οχτώ χρόνων από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Όμως, πολλοί από τους παριστάμενους είπαν στο BBC ότι εργάζονται στον δημόσιο τομέα και πως πιέστηκαν από τους εργοδότες τους προκειμένου να πάνε στη συγκέντρωση.

Ένας άνδρας που δουλεύει στο μετρό της Μόσχας δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο ότι ο ίδιος και άλλοι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να πάνε στη συγκέντρωση. «Θα μείνω εδώ για λίγο και μετά θα φύγω… Πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν υποστηρίζουν τον πόλεμο. Εγώ δεν τον υποστηρίζω», δήλωσε.

