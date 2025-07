Συγγνώμη από το Ισραήλ για το πλήγμα σε καθολική εκκλησία στη Γάζα – Σφοδρή καταδίκη από το Βατικανό

Τη «βαθιά του λύπη» για το πλήγμα σε καθολικό ναό στη Γάζα εξέφρασε την Πέμπτη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας την απώλεια αθώων ζωών «τραγωδία».

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας στον ναό της Αγίας Οικογένειας, προκαλώντας τον θάνατο τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές.

«Το Ισραήλ λυπάται βαθύτατα που μια άστοχη βολή χτύπησε την εκκλησία της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα. Κάθε αθώα ζωή που χάνεται είναι μια τραγωδία. Συμμεριζόμαστε τον πόνο των οικογενειών και των πιστών», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ, δύο γυναίκες και ένας άνδρας σκοτώθηκαν από το πλήγμα, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν. Όπως επισημαίνει το Πατριαρχείο, τα θύματα είχαν αναζητήσει καταφύγιο στους χώρους της εκκλησίας, καθώς είχαν ήδη χάσει τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους εξαιτίας των συγκρούσεων.

Το γεγονός προκάλεσε έντονη αντίδραση από την Καθολική Εκκλησία. Το Λατινικό Πατριαρχείο καταδίκασε τη «στοχοποίηση αθώων πολιτών και ιερού τόπου», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών: «Αυτός ο φρικτός πόλεμος πρέπει να σταματήσει πλήρως», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σε παρόμοιο τόνο κινήθηκε και το Βατικανό. Ο πάπας Λέων εξέφρασε την «βαθιά του λύπη» για την επίθεση, ζητώντας «άμεση κατάπαυση του πυρός». Μέσω τηλεγραφήματος που υπογράφει ο Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, ο Πάπας εξέφρασε επίσης την «ελπίδα για διάλογο, συμφιλίωση και διαρκή ειρήνη στην περιοχή».

I am deeply saddened to learn of the loss of life and injury caused by the military attack on the Holy Family Catholic Church in #Gaza. I assure the parish community of my spiritual closeness. I commend the souls of the deceased to the loving mercy of Almighty God, and pray for…