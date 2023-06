Στοκχόλμη: Νεκρός 15χρονος από πυροβολισμούς

Πυροβολισμοί έπεσαν το απόγευμα του Σαββάτου στην Στοκχόλμη, με έναν 15χρονο να χάνει τη ζωή του και άλλους τρεις ανθρώπους να τραυματίζονται.

Περίπου μια ώρα μετά τους πυροβολισμούς, δυο άνδρες συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη στο νότιο τμήμα της Στοκχόλμης, σύμφωνα με την σουηδική αστυνομίας.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμούς και έσπευσε στο σημείο, όπου βρήκε δυο ανθρώπους με τραύματα από σφαίρες. Άλλοι δύο τραυματίες βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, ο ένας εκ των οποίων πέθανε. Οι υπόλοιποι τρεις διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Ο νεκρός είναι ένα αγόρι 15 χρονών», διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Στοκχόλμης, ο Τουβέ Χεγκ, συμπληρώνοντας πως οι συνθήκες της επίθεσης δεν έχουν ακόμη εξιχνιαστεί.

Οι τραυματίες είναι άλλος ένας έφηβος, επίσης 15 ετών, ένας άνδρας και μια γυναίκα 45 και 65 ετών.

#Breaking: Just in - Reports of at least one person dead and three others injured in mass shooting with a kalashnikov rifle in the #Farsta area of #Stockholm, #Sweden, two suspects have been arrested on a nearby highway. pic.twitter.com/xEY19xH7CO