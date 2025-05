Στο Κουρσκ ο Πούτιν: Συζητήσεις σε χαλαρό ύφος με εθελοντές σε αποναρκοθετημένες περιοχές

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε χθες, Τρίτη, επίσκεψη εργασίας στην περιφέρεια Κουρσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Πούτιν στην περιοχή, αφότου ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε την πλήρη εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από τα εδάφη που είχαν καταλάβει το περασμένο καλοκαίρι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πούτιν συναντήθηκε με τον υπηρεσιακό κυβερνήτη της περιοχής, Αλεξάντρ Κινστέιν, καθώς και με μέλη εθελοντικών οργανώσεων. Σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση της περιοχής και στις προσπάθειες αποναρκοθέτησης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

