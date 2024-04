Στο γήπεδο η πρώτη έξοδος του Ουίλιαμ με τον Τζορτζ μετά τον καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον

Στο γήπεδο για να δουν την Άστον Βίλα πήγε χθες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον μεγάλο του γιο πρίγκιπα Τζορτζ, στην πρώτη τους έξοδο μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον πως πάσχει από καρκίνο.

Την πρώτη τους έξοδο για να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα, μετά την ανακοίνωση πως η Κέιτ Μίντλετον διαγνώστηκε με καρκίνο, έκαναν το βράδυ της Πέμπτης ο πρίγκιπας Ουίλιαμ με τον 10χρονο γιο του, πρίγκιπα Γεώργιο. Φίλαθλοι της Άστον Βίλα, πατέρας και γιος πηγαίνουν συχνά στο «Βίλα Παρκ» για να παρακολουθήσουν τους αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας. Ο 41χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου και ο δεύτερος στην διαδοχή του στέμματος, πρίγκιπας Γεώργιος, σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι όταν ο Γουότκινς στο 14ο λεπτό έβαλε το πρώτο γκολ της ομάδας, που έπαιξε με την γαλλική Λιλ στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Europa Conference League. Οι δύο γαλαζοαίματοι φορούσαν μάλιστα και το κασκόλ της Άστον Βίλα και ενώ η ομάδα τους τελικά επικράτησε με 2 -1 έναντι της Λιλ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είναι από το 2006 πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αγγλίας (FA) και δηλωμένος φίλαθλος της Άστον Βίλα. Την Τετάρτη με ανάρτησή του στο Instagram απέτισε φόρο τιμής στην κορυφαία παίκτρια της Εθνικής Αγγλίας και της Άστον Βίλα, Ρέιτσελ Ντέιλι, η οποία ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το διεθνές ποδόσφαιρο.

Thank you for so many unforgettable performances with @Lionesses, @RachelDaly3. Plenty more goals for Villa now! W https://t.co/JXmadhxW7L