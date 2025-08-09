Ο καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο - Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για τον καιρό σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, καθώς στο Αιγαίο πνέουν θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι που κατά τόπους φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με τους ανέμους να πνέουν:

Στα δυτικά: 4-5 μποφόρ, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ

Στα ανατολικά: 6-7 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή:

34-36°C στις περισσότερες περιοχές

Τοπικά 37-38°C στα δυτικά ηπειρωτικά

Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη 30-32°C

Ο καιρός σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη: Αίθριος καιρός, άνεμοι Β-ΒΑ 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36°C (χαμηλότερη κατά 2-3°C στη Δ. Μακεδονία).

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος, άνεμοι Β-ΒΑ 4-5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 38°C.

Θεσσαλία – Αν. Στερεά – Εύβοια – Αν. Πελοπόννησος: Αίθριος, άνεμοι Β-ΒΑ 4-6 και τοπικά 7-8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36°C (Σποράδες έως 31°C).

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος στις Κυκλάδες, παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, άνεμοι Β 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ, θερμοκρασία έως 35°C στη νότια Κρήτη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αίθριος, άνεμοι Β 5-7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36°C.

Αττική: Αίθριος, άνεμοι Β-ΒΑ 5-6 και στα ανατολικά 7-8 μποφόρ, θερμοκρασία 25-35°C.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος, άνεμοι Α-ΒΑ 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία 23-35°C.

Ο καιρός αύριο Κυριακή, 10 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 11 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 12 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.