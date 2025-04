Στην πλατεία Αγίου Πέτρου το Πάσχα ο πάπας Φραγκίσκος

Εμφανίστηκε στην πλατεία Αγίου Πέτρου ο πάπας Φραγκίσκος, όπου χαιρέτησε τους πιστούς, ανήμερα Πάσχα Καθολικών.

Μετά την λήξη της σημερινής λειτουργίας, ο πάπας Φραγκίσκος ευλόγησε τους πενήντα χιλιάδες πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, από το μικρό τζιπ "papa mobile" το οποίο συνηθίζει να χρησιμοποιεί στις επίσημες τελετές.

Λίγο νωρίτερα, με αδύναμη φωνή, είχε ευχηθεί καλό Πάσχα από τον εξώστη του Αγίου Πέτρου.

Pope Francis appears from the balcony of St. Peter's Basilica to greet Easter Sunday crowds after briefly meeting with Vice President JD Vance: https://t.co/8AiChYK672 pic.twitter.com/G9QWMYxs1F