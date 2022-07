Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ είναι φίλοι εδώ και 36 χρόνια: «Μέχρι τελικής πτώσης»

Στιβ Μάρτιν και Μάρτιν Σορτ είναι ένα από τα πιο δυναμικά δίδυμα της κωμωδίας - τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους σε αμέτρητα πρότζεκτ και κοινές περιοδείες τους, οι δύο βετεράνοι ηθοποιοί - οι οποίοι μόλις έλαβαν υποψηφιότητες για Emmy για τους ρόλους τους στην σειρά «Only Murders in the Building» του Hulu - έχουν διατηρήσει στενούς δεσμούς. Αλλά δεν θα βρίσκονταν εκεί που είναι σήμερα, αν δεν είχαν γνωριστεί πριν από δεκαετίες, ενώ δούλευαν στην ταινία «Three Amigos!» του 1986.

Το τρέιλερ της ταινίας "Three Amigos!", που κυκλοφόρησε το 1986.

«Ήμασταν στο πλατό του "Three Amigos!", και έκανε κάτι, και απλά ένιωσα ότι αυτό ήταν", λέει ο 76χρονος Στιβ Μάρτιν για την πρώτη του εντύπωση από τον 72χρονο Μάρτιν Σορτ. «Ως κωμικός, εκτιμάς ανθρώπους που είναι αστείοι, και αυτός απλά το είχε».

«Οι τρεις μας διασκεδάζαμε τόσο πολύ στην ταινία και κάναμε συνειδητή προσπάθεια να συμβαδίζουμε μεταξύ μας», προσθέτει ο Σορτ για την κωμωδία του 1986, στην οποία πρωταγωνιστούσε επίσης ο Τσέβι Τσέις.

«Συχνά, γυρίζεις μια ταινία και δεν ξαναβλέπεις ποτέ τους υπόλοιπους ηθοποιούς», συνεχίζει. «Εμείς δειπνούσαμε και κάναμε διακοπές μαζί αμέσως, και στη συνέχεια [ο Στιβ κι εγώ] κάναμε άλλες τρεις ταινίες μαζί».

Facebook Twitter Steve Martin και Martin Short στο American Film Institute, τον Ιούνιο του 2015. Φωτ: EPA/MICHAEL NELSON

Σήμερα, «υπάρχει μια ευκολία μεταξύ μας», λέει ο Στιβ Μάρτιν. «Μερικές φορές, όταν κάνω παρέα με τον Μάρτι, συνειδητοποιώ ότι έχω να γελάσω τόσο πολύ εδώ και δύο μήνες. Και αυτό είναι υπέροχο».

Και προσθέτει ο Σορτ: «Σε αυτή την ηλικία ξέρεις ότι δεν κρατάει για πάντα. Οπότε εκτιμάς περισσότερο το να νιώθεις καλά και υγιής και να έχεις αγαπημένα πρόσωπα γύρω σου».

Και αυτό περιλαμβάνει τη συνεργασία τους στο «Only Murders in the Building» - και την απροσδόκητη επιτυχία της σειράς (η οποία πήρε συνολικά 14 υποψηφιότητες για Emmy).

«Δεν νομίζω ότι το περιμένεις ποτέ, οπότε είναι ευχάριστη έκπληξη όταν συμβαίνει», λέει ο Στιβ Μάρτιν, ο οποίος είναι συνδημιουργός της σειράς. «Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε μια αναμφισβήτητα επιτυχημένη σειρά - και που δουλεύω με τον φίλο μου με τον οποίο θα έκανα παρέα ούτως ή άλλως».

Το τρέιλερ της τηλεοπτικής σειράς "Only Murders in the Building".

Μάρτιν και Σορτ - οι οποίοι έχουν περάσει αμέτρητες ώρες στην οθόνη λύνοντας φόνους, σώζοντας μικρές πόλεις και οργανώνοντας γάμους, παιδικά πάρτι και reunion- εστιάζουν στην ποιότητα του χρόνου έναντι της ποσότητας όταν οι προσωπικές τους ζωές συγκλίνουν. Και μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται καθόλου λόγια.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περνάμε πολύ χρόνο μαζί. Όταν δουλεύουμε, ναι, αλλά μπορεί να μη μιλάμε για αρκετή ώρα. Δεν μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο», λέει ο Στιβ Μάρτιν.

«Ακόμα και όταν μιλάμε, πολύ συχνά δεν προσέχω καν», προσθέτει ο Μάρτιν Σορτ.

Όσο για τι προβλέπει το μέλλον; «Πιθανότατα θα κάνουμε live show μέχρι τελικής πτώσης», απαντά ο Μάρτιν.

Steve Martin and Martin Short are opening up about their long-lasting friendship, the surprise success of #OnlyMurdersOnHulu and why they're not slowing down. Watch the full PeopleTV special: https://t.co/jJeZRyBg8L pic.twitter.com/yo1DaZttmc