Ουκρανία: 17 νεκροί μετά από ρωσικό βομβαρδισμό σε πολυσύχναστη αγορά

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από ρωσικό βομβαρδισμό σε πολυσύχναστη αγορά της πόλης Κοστιαντινίβκα στην ανατολική Ουκρανία.

Η επίθεση έγινε την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν βρισκόταν στο Κίεβο σε μια απροειδοποίητη επίσκεψη, την πρώτη εδώ και ένα χρόνο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους άλλοι 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση στην Κοστιαντινίβκα. Πρόκειται για έναν από τους φονικότερους βομβαρδισμούς των τελευταίων μηνών με το χτύπημα να σημειώνεται περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή του μετώπου στο Ντονέτσκ.

Βίντεο μετά την επίθεση έδειχνε φωτιές να μαίνονται σε κατεστραμμένα κτίρια και στρατιώτες να μεταφέρουν σακούλες με πτώματα. Ο Ουκρανός πρωθυπουργός, Ντένις Σμιχάλ, δήλωσε ότι ένα παιδί ήταν μεταξύ των νεκρών.

«Μια κανονική αγορά. Καταστήματα. Ένα φαρμακείο. Άνθρωποι που δεν έκαναν τίποτα κακό. Πολλοί τραυματίες», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το χτύπημα «τρομοκρατική επίθεση» και δήλωσε σε μεταγενέστερη συνέντευξη Τύπου ότι αντανακλά την κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

«Κάθε φορά που υπάρχουν θετικές εξελίξεις από τις ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις, οι Ρώσοι στοχεύουν πάντα αμάχους και μη στρατιωτικούς στόχους», πρόσθεσε.

GRAPHIC CONTENT



This video, shared by Ukrainian President Volodymyr Zelensky, shows how Russian artillery shelled the Ukrainian city of Kostiantynivka in Donetsk Oblast on Sept. 6. pic.twitter.com/IHgVbaYNZp