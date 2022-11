Στη Χερσώνα ο ουκρανικός στρατός μετά την οπισθοχώρηση των Ρώσων - «Ο πόλεμος συνεχίζεται»

Στην πόλη-κλειδί της Χερσώνας εισήλθε τις προηγούμενες ώρες ο ουκρανικός στρατός μετά την ταχεία, όπως φαίνεται, οπισθοχώρηση του ρωσικού στρατού προς την ανατολική πλευρά του Δνείπερου ποταμού.

Εικόνες και βίντεο με Ουκρανούς κατοίκους της πόλης να έχουν βγει σε κεντρικούς δρόμους και να πανηγυρίζουν έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Ωστόσο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε σήμερα ότι ο «πόλεμος συνεχίζεται».

NEW: #Ukrainian forces are completing the liberation of the western (right) bank of #Kherson Oblast after the #Russians retreated from it. The latest with @criticalthreats : https://t.co/L9PzmCGXgN pic.twitter.com/XSc1mHXz4C

«Καταλαβαίνω ότι όλοι εύχονται ο πόλεμος αυτός να τελειώσει το ταχύτερο δυνατόν. Σίγουρα είμαστε αυτοί που το εύχονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Αλλά όσο ο πόλεμος συνεχίζεται και βλέπουμε τη Ρωσία να κινητοποιεί περισσότερους στρατεύσιμους και να μεταφέρει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, θα συνεχίσουμε σίγουρα να υπολογίζουμε στη δική σας διαρκή στήριξη», σχολίασε ο Κουλέμπα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, μετά τις πληροφορίες για ανακατάληψη της Χερσώνας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την εξέλιξη που σημειώθηκε στη Χερσώνα ως «ιστορική μέρα».

«Ο δικός μας λαός. Δική μας. Η Χερσώνα», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, συνοδεύοντας το σύντομο μήνυμά του με τη γαλαζοκίτρινη σημαία της Ουκρανίας. «Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Βρισκόμαστε στη διαδικασία να πάρουμε πίσω τη Χερσώνα», είπε σε ομιλία μέσω βίντεο. Άλλες ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται σταθμευμένες κοντά στην πόλη, πρόσθεσε.

Λευκός Οίκος: «Χαιρετίζουμε την ουκρανική νίκη»

Η αμερικανική κυβέρνηση από την πλευρά της χαιρέτισε τη νίκη του ουκρανικού στρατού: «Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί μόλις κατήγαγαν μια αξιοσημείωτη νίκη: η μόνη περιφερειακή πρωτεύουσα που η Ρωσία κατέλαβε σε αυτόν τον πόλεμο βρίσκεται ξανά υπό ουκρανική σημαία, κάτι που είναι απολύτως αξιοσημείωτο», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, ο οποίος συνοδεύει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στη σύνοδο κορυφής του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) που φιλοξενείται στην Καμπότζη.

Ο Σάλιβαν εκτίμησε ότι η υποχώρηση των δυνάμεων της Μόσχας θα έχει «ευρύτερες στρατηγικές επιπτώσεις», συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της ρωσικής απειλής για άλλες πόλεις στη νότια Ουκρανία, όπως η Οδησσός.

«Η Ουκρανία είναι με την ειρήνη σε αυτήν τη σύγκρουση και η Ρωσία με τον πόλεμο. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Εάν η Ρωσία επέλεγε να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία και να αποχωρήσει, θα ήταν το τέλος αυτού του πολέμου. Εάν η Ουκρανία επέλεγε να σταματήσει να πολεμά και να παραδοθεί, θα ήταν το τέλος της Ουκρανίας», ανέφερε.

«Υπό αυτό το πρίσμα, η θέση μας παραμένει αμετάβλητη και ουσιαστικά (η κυβέρνηση των ΗΠΑ) βρίσκεται σε στενή διαβούλευση και στο πλευρό του προέδρου Ζελένσκι», είπε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

Η ρωσική υποχώρηση ανατολικά του Δνείπερου

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε εχθές το απόγευμα ότι ολοκλήρωσε την απόσυρση των στρατευμάτων από τη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου στη Χερσώνα προς την ανατολική.

«Ούτε μία μονάδα στρατιωτικού εξοπλισμού ή όπλων δεν έχει παραμείνει στη δεξιά (δυτική) όχθη. Το σύνολο των Ρώσων στρατιωτών πέρασαν στην αριστερή όχθη», σημείωσε το υπουργείο.

The right and left banks of rivers match the perspective of a vessel drifting with the flow of the river. That perspective sometimes leads to the right bank of a river being on the left side of a map of that river, usually when the river flows north to south, as the #Dnipro does. pic.twitter.com/Ubhc6lldSK