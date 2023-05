Στέψη Καρόλου: Η Κέιτ επέλεξε κοσμήματα-φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ και την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε κοσμήματα που αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ και της πριγκίπισσας Νταϊάνα κατά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Ειδικότερα, επέλεξε να συμπληρώσει το βασιλικό της σύνολο με το κολιέ George VI Festoon της βασίλισσας αλλά και τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια South Sea Pearl, που κάποτε ανήκαν στην πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η Κέιτ Μίντλετον φορούσε, επίσης, ένα εντυπωσιακό headpiece Jess Collett x Alexander McQueen και η κόρη της, Σάρλοτ, είχε μία αντίστοιχη μικρή τιάρα.

Το λαμπερό κολιέ διαθέτει τρεις σειρές διαμαντιών και φτιάχτηκε το 1950, κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ' για την μεγαλύτερη κόρη του, την τότε πριγκίπισσα Ελισάβετ. Η βασίλισσα επέλεγε το κόσμημα για επίσημα δείπνα και ειδικές περιστάσεις καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς της βασιλείας.

Μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, η Κέιτ έχει φορέσει αρκετές φορές κοσμήματα της βασίλισσας αλλά και της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ακόμα και στον γάμο, όμως, το 2011 η βασίλισσα είχε δανείσει στη μέλλουσα εγγονή της, από την καρφίτσα μέχρι και την τιάρα της.

Όσον αφορά στα ίδια τα σκουλαρίκια, εκτιμάται πως η Κέιτ έχει κάνει ορισμένες αλλαγές από την περίοδο που ανήκαν στην πεθερά της.

