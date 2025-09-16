«Σταματήστε να κολυμπάτε στα κανάλια μας!» – Η Βενετία κηρύσσει πόλεμο στους απείθαρχους τουρίστες

Η Βενετία βρίσκεται σε ανοιχτό πόλεμο με τους απείθαρχους τουρίστες που φτάνουν κατά χιλιάδες καθημερινά και συχνά αδιαφορούν για τους νόμους και τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί, με επισκέπτες να επιδίδονται σε ακατάλληλες και συχνά παράνομες συμπεριφορές, προκαλώντας την αγανάκτηση των ντόπιων.

Πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι ένα ζευγάρι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποφάσισε να γιορτάσει το τέλος των διακοπών του κάνοντας μπάνιο σε ένα από τα κανάλια της πόλης — μια πράξη που απαγορεύεται αυστηρά.

Οι Αρχές τούς εντόπισαν, τους επέβαλαν πρόστιμο 450 ευρώ στον καθένα και τους απέλασαν από τη Βενετία για 48 ώρες, διακόπτοντας πρόωρα τις διακοπές τους.

Η οργάνωση «Venezia NON è Disneyland» (Η Βενετία δεν είναι Ντίσνεϊλαντ) ζητά ακόμα αυστηρότερα μέτρα, όπως υψηλότερα πρόστιμα και μόνιμες απαγορεύσεις εισόδου.

Η σύγκριση με τη Ντίσνεϊλαντ δεν είναι τυχαία· οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες αντιμετωπίζουν τη Βενετία ως θεματικό πάρκο, αδιαφορώντας για την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το κολύμπι στα κανάλια είναι μόνο ένα από τα προβλήματα. Στο παρελθόν, τουρίστες έχουν πηδήξει μεθυσμένοι από τη γέφυρα Ριάλτο, μερικοί τραυματίστηκαν σοβαρά.

Άλλοι κάνουν σερφ στο Μεγάλο Κανάλι, κυκλοφορούν με ποδήλατα και πατίνια μέσα στο ιστορικό κέντρο, ξαπλώνουν με μπικίνι μπροστά σε εκκλησίες, πετούν σκουπίδια, ταΐζουν περιστέρια και προκαλούν χάος σε ήδη κορεσμένα σημεία της πόλης.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, οι αρχές έχουν εκδώσει πάνω από 1.000 εντολές απέλασης μόνο μέσα στο 2025. Παράλληλα, εφαρμόστηκε και τουριστικό τέλος ύψους 5 ευρώ για τους επισκέπτες που μένουν μόνο για μία ημέρα, τις 54 πιο πολυσύχναστες μέρες του χρόνου. Μάλιστα, το τέλος διπλασιάζεται για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, με σκοπό να αποθαρρυνθούν οι αυθόρμητες και μαζικές επισκέψεις.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων αμφισβητείται, αφού ο ημερήσιος αριθμός επισκεπτών είναι συχνά διπλάσιος από τον πληθυσμό της πόλης, δημιουργώντας υπερφόρτωση και αλλοίωση του χαρακτήρα της.

Η δημοτική αρχή και οι κάτοικοι συμφωνούν πως ο τουρισμός είναι απαραίτητος για την οικονομία, όμως τονίζουν πως πρέπει να προστατευτεί η πολιτιστική κληρονομιά και η ποιότητα ζωής των Βενετσιάνων. Όπως λένε χαρακτηριστικά οι ακτιβιστές: «Ο τουρισμός είναι σημαντικός, αλλά η Βενετία πρέπει να προστατευτεί από όσους τη δείχνουν ασέβεια».

Με πληροφορίες από Guardian