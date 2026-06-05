Σπάνια επίσκεψη του Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν επτά χρόνια, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι θα βρεθεί στη Βόρεια Κορέα από τις 8 έως τις 9 Ιουνίου, έπειτα από πρόσκληση του ομολόγου του, Κιμ Γιονγκ Ουν. Η τελευταία του επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ είχε πραγματοποιηθεί το 2019.

Η επίσκεψη έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου ο Σι υποδέχθηκε στο Πεκίνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν — δύο χώρες που έχουν σημαντική επιρροή στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Πιονγκγιάνγκ.

Η Κίνα αποτελεί βασικό οικονομικό και πολιτικό εταίρο της Βόρειας Κορέας, η οποία αντιμετωπίζει εκτεταμένες διεθνείς κυρώσεις λόγω του πυρηνικού της προγράμματος και των καταγγελλόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η Πιονγκγιάνγκ θεωρεί τις ΗΠΑ τον βασικό πολιτικό της εχθρό, ενώ αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως έναν ολοένα και πιο στενό σύμμαχο, προς τον οποίο ο Κιμ έχει υποσχεθεί αδιάλειπτη υποστήριξη.

Ο Σι εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στη διαρκώς ενισχυόμενη συμμαχία μεταξύ του Κιμ και του Πούτιν, παρά τις στενές σχέσεις που διατηρεί το Πεκίνο και με τις δύο πλευρές.

Η Κίνα και η Βόρεια Κορέα μοιράζονται σύνορα μήκους 1.400 χιλιομέτρων και συνδέονται με αμυντική συμφωνία — τη μοναδική τέτοια συμφωνία της Κίνας με άλλη χώρα — η οποία προβλέπει αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση επίθεσης. Φέτος συμπληρώνονται 65 χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης αυτής.

Το Πεκίνο έχει επίσης λειτουργήσει επί χρόνια ως ο βασικός μεσολαβητής μεταξύ του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ και της διεθνούς κοινότητας. Για τον Κιμ, η προπαγανδιστική αξία της επίσκεψης του Σι είναι προφανής. Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα αφού άντεξε την πανδημία και εντάχθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας.

Ο Κιμ προβάλλει με υπερηφάνεια το πυρηνικό και πυραυλικό του οπλοστάσιο, ενώ αναπτύσσει την πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ για την υποδοχή ξένων επισήμων. Θέλει επίσης να δείξει ότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς να υποχωρήσει στις πιέσεις των ΗΠΑ ή να προσεγγίσει τη Νότια Κορέα.

Η Πιονγκγιάνγκ φαίνεται πλέον να έχει τη δυνατότητα να ζητά μεγαλύτερα ανταλλάγματα από την Κίνα, με την εκτίμηση ότι ο Κιμ θα επιδιώξει αύξηση του εμπορίου μέσω των χερσαίων συνόρων και περισσότερους Κινέζους τουρίστες για τα νέα παραθαλάσσια και χιονοδρομικά του θέρετρα.

Η Σεούλ ελπίζει ότι ο Σι θα λειτουργήσει ως μεσολαβητής, ενθαρρύνοντας την επανέναρξη διαλόγου ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ, τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον.

Από τότε που ο Κιμ κήρυξε τον τερματισμό των προσπαθειών επανένωσης με τον Νότο τον Δεκέμβριο του 2024, έχει χαρακτηρίσει τους Νοτιοκορεάτες «ορκισμένο εχθρό» και έχει διακόψει κάθε επίπεδο επικοινωνίας με τη Σεούλ.

Όταν η γυναικεία επαγγελματική ομάδα ποδοσφαίρου της Βόρειας Κορέας επισκέφθηκε τη Νότια Κορέα τον περασμένο μήνα για έναν αγώνα, η ψυχρότητα ήταν εμφανής.

Οι Βορειοκορεάτες σχεδόν δεν αναγνώρισαν το νοτιοκορεατικό κοινό που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο και στο γήπεδο, ενώ χαιρέτησαν ψυχρά τις Νοτιοκορεάτισσες παίκτριες πριν από τον αγώνα, ο οποίος ακολούθως διεξήχθη σε σκληρό και επιθετικό κλίμα.

Παρότι το Πεκίνο διαχρονικά υποστηρίζει την αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου, στο πνεύμα των διεθνών εκκλήσεων για αφοπλισμό της Βόρειας Κορέας, τα τελευταία χρόνια έχει μετριάσει σημαντικά τη στάση του.

Κατά τη συνάντηση Τραμπ–Σι τον περασμένο μήνα, οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τον κοινό στόχο της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, όταν ζητήθηκε σχόλιο για το θέμα σε συνέντευξη Τύπου, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν επιβεβαίωσε ευθέως τη συμφωνία, λέγοντας αντίθετα ότι η θέση της Κίνας παραμένει «συνεπής και σταθερή».

Η Πιονγκγιάνγκ, από την πλευρά της, έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Κιμ δήλωσε ότι η «παραγωγική ικανότητα πυρηνικών υλικών στρατιωτικής χρήσης έχει υπερδιπλασιαστεί» τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς επιθεωρούσε μια νέα πυρηνική εγκατάσταση, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Με πληροφορίες από BBC