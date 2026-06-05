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Νεκρός ο ηθοποιός James Handy: «Είμαι ο γιος του και τον σκότωσα»

Ο γιος της συντρόφου του συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο

The LiFO team
The LiFO team
JAMES HANDY ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΑ Facebook Twitter
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Νεκρός εντοπίστηκε ο ηθοποιός James Handy, σε ηλικία 81 ετών.

Ο James Handy πέθανε στις 3 Ιουνίου, αφού βρέθηκε με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο στήθος μετά από αναφορές για έναν μαχαιρωμένο άνδρα, σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες.

Το άτομο που κάλεσε το 911, φέρεται να είπε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου αυτού και μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας».

Ο γιος της συντρόφου του συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο και κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες σε ανακοίνωσή της, ανέφερε πως ύποπτος για την υπόθεση είναι ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, ο οποίος είναι κάτοικος της Ταρζάνα όπου έμενε και ο ηθοποιός.

«Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, γύρω στις 9:30 π.μ., οι αστυνομικοί της περιοχής West Valley ανταποκρίθηκαν σε μια κλήση μέσω ασυρμάτου για άγνωστο πρόβλημα στο τετράγωνο 19200 της οδού Έργουιν», ανέφερε η αστυνομία του Λος Άντζελες σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Ο καλών στο 911 δήλωσε: "Είμαι ο γιος του ανθρώπου αυτού, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας". Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 81χρονο James Handy στην μπροστινή αυλή της κατοικίας, αναίσθητο και με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος. Το θύμα μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρεται επίσης, στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, η αστυνομία ανέφερε ότι ο Γκλέντχιλ διέμενε στο σημείο με τη μητέρα του, η οποία ήταν η σύντροφος του Handy. «Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες αυτή τη στιγμή», σημείωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός James Handy

Ο James Handy είχε παίξει στα «Top Gun: Maverick», «Logan», «Jumanji», «The Rocketeer» και «Arachnophobia».

Με πληροφορίες από Forbes, Variety

Πολιτισμός

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