Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με δύο κυβερνητικές πηγές που μίλησαν στο Reuters, φαίνεται πως προετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση που θα επιβάλει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Σήμερα, όπως σημειώνει στο ίδιο δημοσίευμά του το Reuters, η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα φορολόγησης για τον συγκεκριμένο κλάδο.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τους επόμενους μήνες.

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Ελλάδα: Στόχος να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», ανέφερε η ίδια πηγή μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σύμφωνα με το Reuters, οι συντελεστές κυμαίνονται από 8% στην Κύπρο έως και 30% στη Γαλλία, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις ο φόρος επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Δεύτερη κυβερνητική πηγή επιβεβαίωσε τα σχέδια της κυβέρνησης και διευκρίνισε ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα παραμένουν αφορολόγητα. Παράλληλα, η προτεινόμενη φορολόγηση δεν θα αφορά την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, θα εφαρμόζεται όμως όταν η δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσω εταιρείας.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογιστεί το πραγματικό μέγεθος της ελληνικής αγοράς κρυπτονομισμάτων, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες που εδρεύουν εκτός Ελλάδας.

Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση για τα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει το νέο μέτρο στα δημόσια ταμεία.

Η Ελλάδα ακολουθεί έτσι μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση για τη ρύθμιση και φορολόγηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς τα κρυπτονομίσματα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία στις επενδυτικές επιλογές ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Ελλάδα: Οι χώρες στην Ευρώπη που φορολογούν τα κρυπτονομίσματα

Εκτός Ελλάδας, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες φορολογούν τα κέρδη από κρυπτονομίσματα, αλλά με πολύ διαφορετικούς συντελεστές και κανόνες.

Ενδεικτικά, στην Ευρώπη και στη Γαλλία, οι πωλήσεις κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες επενδυτές φτάνουν έως και το 30%, με τη Γερμανία να συνιστά μία ιδιαίτερη περίπτωση. Συγκεκριμένα, εάν κάποιος κρατήσει τα κρυπτονομίσματά του για πάνω από έναν χρόνο, τα κέρδη είναι συνήθως αφορολόγητα. Αν τα πουλήσει νωρίτερα, φορολογούνται.

Παράλληλα, στην Ισπανία έχει «επιβληθεί» προοδευτική φορολόγηση από 19% έως 30%, ανάλογα με το ύψος του κέρδους, ενώ στην Ιταλία η φορολόγηση στα κέρδη από κρυπτονομίσματα φτάνει το 26%.