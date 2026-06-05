Τραγωδία στη Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα εγκλωβισμένοι στην έρημο

Τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από δίψα σε απομακρυσμένη περιοχή της Σαχάρας, στο βόρειο τμήμα του Νίγηρα, όταν το φορτηγό με το οποίο ταξίδευαν ακινητοποιήθηκε στην έρημο και οι επιβάτες εξάντλησαν τα αποθέματα νερού τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η ομάδα επέστρεφε από το Μάλι, όπου είχε συμμετάσχει σε μουσική θρησκευτική γιορτή, όταν το όχημα παρουσίασε βλάβη σε περιοχή περίπου 80 χιλιόμετρα δυτικά της Ασαμάκα, ενός από τα βασικά συνοριακά περάσματα μεταξύ Νίγηρα και Αλγερίας.

Μόλις δύο άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν. Αφού διέσχισαν πεζοί τμήμα της ερήμου, έφτασαν στην Ασαμάκα και ειδοποίησαν τις αρχές για την τραγωδία.

Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αγκαντέζ, το φορτηγό είχε αναχωρήσει από την πόλη Τελχαντέκ του Μάλι, αλλά σε κάποια φάση της διαδρομής βρέθηκε εκτός πορείας.

Για αρκετές ημέρες, ο οδηγός, ο βοηθός του και οι επιβάτες προσπάθησαν να επισκευάσουν το όχημα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Οι ταξιδιώτες βρέθηκαν παγιδευμένοι στην καρδιά ενός εξαιρετικά αφιλόξενου περιβάλλοντος, όπου οι ακραίες θερμοκρασίες και η απουσία σημείων ανεφοδιασμού καθιστούν την επιβίωση εξαιρετικά δύσκολη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες, εντόπισαν δεκάδες σορούς κάτω από το ακινητοποιημένο φορτηγό και στη γύρω περιοχή.

Οι νεκροί θάφτηκαν σε ομαδικούς τάφους από τα συνεργεία που στάλθηκαν στην περιοχή, καθώς οι συνθήκες και η απομακρυσμένη τοποθεσία δεν επέτρεπαν άλλη διαχείριση της κατάστασης.

Δεύτερο φορτηγό εντοπίστηκε με δεκάδες εγκλωβισμένους επιβάτες

Κατά την επιστροφή τους από το σημείο της τραγωδίας, τα σωστικά συνεργεία ήρθαν αντιμέτωπα με ακόμη ένα περιστατικό στην έρημο.

Οι διασώστες εντόπισαν δεύτερο φορτηγό που είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στη μπαταρία, μεταφέροντας περισσότερους από 60 ανθρώπους οι οποίοι είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι για τρεις ημέρες.

Το όχημα είχε ξεκινήσει από την πόλη Χαρούμπα του Μάλι, σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Νίγηρα.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση εξάντλησης και αφυδάτωσης όταν εντοπίστηκαν.

Οι διασώστες, με τη συνδρομή στρατιωτικών δυνάμεων του Νίγηρα, μοίρασαν νερό και προμήθειες στους ταξιδιώτες και συνέβαλαν στην επισκευή του οχήματος, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν με ασφάλεια το ταξίδι τους.

Η περιοχή της ερήμου στον βόρειο Νίγηρα αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τις βασικές διαδρομές που χρησιμοποιούν μετανάστες και ταξιδιώτες από χώρες της Δυτικής Αφρικής, με προορισμό τη Βόρεια Αφρική και τελικά την Ευρώπη.

Παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί η διέλευση από τη Σαχάρα, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να επιχειρούν το ταξίδι κάθε χρόνο, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής ή οικονομικές ευκαιρίες.

Ο κυβερνήτης της Αγκαντέζ δήλωσε ότι η τραγωδία αναδεικνύει την ευαλωτότητα ανθρώπων που αναγκάζονται να διασχίζουν ασταθείς και επικίνδυνες περιοχές για να επιβιώσουν ή να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Όπως σημείωσε, οι ακραίες συνθήκες της ερήμου σε συνδυασμό με τις μεγάλες αποστάσεις και την έλλειψη υποδομών μετατρέπουν ακόμη και μια μηχανική βλάβη σε ζήτημα ζωής και θανάτου.

Με πληροφορίες από BBC