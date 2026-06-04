Εμφανίστηκε για πρώτη φορά σαρκοφάγο παράσιτο, με τα πρώτα θύματά του να εντοπίζονται στο Τέξας

Ένα σαρκοφάγο παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα εντοπίστηκε στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1966.

Πρόκειται για το παράσιτο κοχλιόμυγα (New World Screwworm), το οποίο εξαπλώνεται στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο και πλέον ανιχνεύθηκε σε μοσχάρι στο Τέξας, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA).

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούσαν εδώ και μήνες να καθυστερήσουν την είσοδο του παρασίτου στις ΗΠΑ, καθώς τα κρούσματα αυξάνονταν σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής και στο Μεξικό.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην αγροτική κοινότητα Λα Πράιορ του Τέξας, περίπου 48 χιλιόμετρα από τα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού. Οι κτηνοτρόφοι στις Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μια ευρύτερη εξάπλωση θα μπορούσε να μειώσει τα κοπάδια βοοειδών, να περιορίσει την παραγωγή βοδινού κρέατος και να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Οι κοχλιόμυγες είναι παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά εναποθέτουν αυγά σε ανοιχτές πληγές ή στους βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες (σκουλήκια) εισχωρούν στους ζωντανούς ιστούς με τα αιχμηρά στοματικά τους μόρια, καταστρέφοντας τη σάρκα του ξενιστή και, εάν δεν υπάρξει θεραπεία, οδηγώντας τελικά στον θάνατό του.

Το παράσιτο μπορεί επίσης να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια ζώα, ωστόσο ο κίνδυνος για τον άνθρωπο θεωρείται χαμηλός και τα περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια. Παράλληλα, δεν δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας των τροφίμων.

Το πρώτο κρούσμα στις ΗΠΑ έπειτα από έξι δεκαετίες καταγράφηκε σε μοσχάρι ηλικίας τριών εβδομάδων, με τις προνύμφες να εντοπίζονται στην περιοχή του ομφάλιου λώρου.

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο εξάπλωσης του παρασίτου. Για τον λόγο αυτό, το USDA και οι αρχές του Τέξας δημιουργούν ζώνη επιτήρησης και καραντίνας ακτίνας 20 χιλιομέτρων γύρω από το σημείο εντοπισμού.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων κοχλιόμυγων. Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους, με αποτέλεσμα τα αυγά που θα γεννήσουν μετά το ζευγάρωμα με στείρα αρσενικά να μην είναι γόνιμα και να μην εκκολάπτονται.

Το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας δηλώνει ότι προετοιμαζόταν εδώ και καιρό για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και εκτιμά πως οι προληπτικές ενέργειες καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου στις ΗΠΑ κατά περίπου έναν χρόνο.

Η υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, Μπρουκ Ρόλινς, διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι προσωπικό του υπουργείου έχει ήδη αναπτυχθεί στο νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης της κατάστασης, καλώντας παράλληλα τους παραγωγούς να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Ωστόσο, ο επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ, άσκησε κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της απειλής.

«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που απαιτεί χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters.