Οι πιο οικονομικοί και οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης σύμφωνα με νέα έρευνα

Καθώς η Ευρώπη μπαίνει σε ακόμη μία απαιτητική τουριστική σεζόν, το κόστος διαμονής συνεχίζει να διαφέρει θεαματικά από χώρα σε χώρα, με τις τιμές των βραχυχρόνιων μισθώσεων να κυμαίνονται από λιγότερα από 40 ευρώ τη βραδιά σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων έως και πάνω από 200 ευρώ στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της ηπείρου.

Νέα έρευνα της πλατφόρμας AirDNA, που ειδικεύεται στην ανάλυση δεδομένων για βραχυχρόνιες μισθώσεις, καταγράφει τους φθηνότερους και ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026, με βάση τη μέση ημερήσια τιμή διαμονής (ADR), τη διάρκεια παραμονής, τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο κράτησης.

Οι φθηνότεροι προορισμοί της Ευρώπης

Στην κορυφή των πιο οικονομικών χωρών βρίσκεται η Βόρεια Μακεδονία, με μέσο κόστος διαμονής μόλις 39,81 ευρώ τη βραδιά.

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κλείνουν το κατάλυμά τους περίπου δύο εβδομάδες πριν από το ταξίδι και παραμένουν κατά μέσο όρο 4,4 νύχτες. Δημοφιλέστεροι προορισμοί θεωρούνται τα Σκόπια αλλά και η λίμνη Οχρίδα, η οποία προσελκύει τουρίστες που αναζητούν πιο οικονομική εναλλακτική σε σχέση με ακριβότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς δίπλα σε λίμνες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Κόσοβο, όπου το μέσο κόστος διαμονής διαμορφώνεται στα 41,63 ευρώ.

Η χώρα καταγράφει τον μικρότερο χρόνο προγραμματισμού ταξιδιού στην Ευρώπη, καθώς οι επισκέπτες κλείνουν τη διαμονή τους μόλις επτά ημέρες πριν από την άφιξη. Σύμφωνα με την AirDNA, οι περισσότεροι ταξιδιώτες εντάσσουν το Κόσοβο σε ευρύτερα βαλκανικά ταξίδια και όχι ως αυτόνομο τουριστικό προορισμό.

Στη λίστα των πιο οικονομικών χωρών ακολουθεί η Μολδαβία, με μέση τιμή διαμονής 45,49 ευρώ τη βραδιά.

Παρότι παραμένει σχετικά χαμηλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, η χώρα φαίνεται να προσελκύει ολοένα περισσότερους επισκέπτες, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά πληρότητας στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν κυρίως το Κισινάου και παραμένουν κατά μέσο όρο 5,4 νύχτες — μία από τις μεγαλύτερες διάρκειες παραμονής στην Ευρώπη.

Η Σερβία και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συμπληρώνουν τη λίστα των πιο οικονομικών προορισμών, με μέσο ημερήσιο κόστος 51,17 και 56,33 ευρώ αντίστοιχα.

Facebook Twitter Βελιγράδι / Φωτ.: Unsplashed

Στη Σερβία, το Βελιγράδι παραμένει η δημοφιλέστερη πόλη, αν και πολλοί επισκέπτες ταξιδεύουν και σε οινοπαραγωγικές περιοχές ή φυσικά πάρκα κατά μήκος του ποταμού Ντρίνα. Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι τουρίστες επιλέγουν κυρίως το Σαράγεβο και το Μόσταρ.

Οι ακριβότεροι προορισμοί της Ευρώπης

Στην αντίπερα όχθη βρίσκονται οι πιο ακριβοί προορισμοί της Ευρώπης, όπου οι τιμές για βραχυχρόνια διαμονή ξεπερνούν συχνά τα 180 ή και τα 200 ευρώ τη βραδιά.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Μονακό, το οποίο παραμένει ένας από τους ακριβότερους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Αν και η AirDNA δεν δημοσιοποίησε τη μέση ημερήσια τιμή διαμονής στο πριγκιπάτο, επισημαίνει ότι οι επισκέπτες πρέπει να κάνουν κράτηση αρκετά νωρίς, καθώς η μέση περίοδος προγραμματισμού φτάνει τις 63 ημέρες πριν από το ταξίδι.

Η ζήτηση εκτοξεύεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό.

Facebook Twitter Μονακό / Φωτ.: Unsplashed

Ισλανδία και Ανδόρα

Στη δεύτερη θέση των ακριβότερων χωρών βρίσκεται η Ισλανδία.

Στο Ρέικιαβικ, η μέση τιμή διαμονής φτάνει τα 209,90 ευρώ τη βραδιά, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή δημοτικότητα της χώρας ως προορισμού για ταξίδια φύσης και περιπέτειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Ισλανδία καταγράφει επίσης τον μεγαλύτερο χρόνο προγραμματισμού ταξιδιού στην Ευρώπη, καθώς οι επισκέπτες κλείνουν τη διαμονή τους περίπου 73 ημέρες πριν από την άφιξη.

Ανάμεσα στους ακριβότερους προορισμούς συγκαταλέγεται και η Ανδόρα, η οποία προσελκύει επισκέπτες τόσο για χειμερινά σπορ όσο και για καλοκαιρινές πεζοπορίες στα Πυρηναία.

Η μέση τιμή διαμονής φτάνει τα 188,57 ευρώ, ενώ οι ειδικοί της AirDNA σημειώνουν ότι οι τιμές μειώνονται αισθητά εκτός των κεντρικών τουριστικών θερέτρων.

Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ελβετία εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, με μέση ημερήσια τιμή διαμονής στα 184,26 ευρώ.

Οι ταξιδιώτες παραμένουν κατά μέσο όρο 4,6 νύχτες και οργανώνουν το ταξίδι τους αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται κυρίως για προορισμό υψηλού κόστους και μεγαλύτερου προγραμματισμού.

Στη λίστα βρίσκεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, με μέση τιμή βραχυχρόνιας μίσθωσης στα 175,79 ευρώ.

Εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι οι ακριβότερες περιοχές δεν είναι απαραίτητα το Λονδίνο. Σύμφωνα με την έρευνα, υψηλότερες τιμές καταγράφονται σε περιοχές όπως το Σάφολκ και το Γκλόστερσαϊρ, αλλά και στο Εδιμβούργο, όπου το μέσο κόστος διαμονής ξεπερνά τα 220 ευρώ τη βραδιά.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ DAILY Η «μεταμόρφωση» της Κρήτης