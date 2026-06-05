Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός

Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή.

Η αυτοκτονία σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ, Πέμπτη 4 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα, κρατούμενη των φυλακών Κορυδαλλού, αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας σεντόνια ενώ βρισκόταν στα μπάνια του σωφρονιστικού καταστήματος.

Δολοφονία Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή: Το χρονικό

Η δολοφονία του 43χρονου Πολωνού πανεπιστημιακού καθηγητή Przemyslaw Jeziorski στην Αγία Παρασκευή συνέβη το καλοκαίρι του 2025. Το θύμα, καθηγητής μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, βρισκόταν στην Ελλάδα για να συναντήσει τα παιδιά του και να διευθετήσει ζητήματα επιμέλειας με την πρώην σύζυγό του.

Το απόγευμα της 4ης Ιουλίου 2025, ενώ βρισκόταν κοντά στην κατοικία της πρώην συζύγου του στην Αγία Παρασκευή, δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ένοπλο με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Ο δράστης τον πλησίασε πεζός και τον πυροβόλησε επανειλημμένα από κοντινή απόσταση, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στον λαιμό και το στήθος. Στο σημείο βρέθηκαν επτά κάλυκες από πιστόλι 9 χιλιοστών.

Αρχικά, οι Αρχές εξέτασαν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και το σενάριο συμβολαίου θανάτου. Ωστόσο, η έρευνα της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών οδήγησε γρήγορα σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του θύματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πίσω από το έγκλημα φερόταν να βρίσκεται η πρώην σύζυγός του ως ηθική αυτουργός, ενώ φυσικός αυτουργός ήταν ο 35χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το σχέδιο οργανώθηκε με τη συμμετοχή τριών ακόμη συνεργών. Ο 35χρονος φέρεται να μετέβη στην Αθήνα από το Ναύπλιο, ενώ το κινητό του παρέμεινε εκεί ώστε να δημιουργηθεί ψευδές άλλοθι. Μετά τη δολοφονία, οι έρευνες αποκάλυψαν τις κινήσεις των δραστών και οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις.

Ως βασικό κίνητρο εξετάστηκαν οι έντονες διαμάχες του πρώην ζευγαριού για την επιμέλεια των παιδιών και οικονομικές εκκρεμότητες που φέρονται να υπήρχαν μεταξύ τους.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Η οικογένεια του Πολωνού καθηγητή ζητά την πλήρη επιμέλεια των παιδιών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Δολοφονία στην Αγία Παρασκευή: Ομολόγησαν ο σύντροφος της πρώην συζύγου του καθηγητή και οι συνεργοί του