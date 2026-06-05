Κέιτ Μίντλετον για καρκίνο: «Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου»

Η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε σπάνιες σκέψεις για το πώς η θεραπεία του καρκίνου επηρέασε τους δικούς της ανθρώπους, κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε κέντρο καρκινοπαθών.

Στις 4 Ιουνίου, η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε ανοιχτά για εκείνη την περίοδο ενώ συναντούσε την ασθενή Κλερ Λορέντε και την οικογένειά της στο «The Christie NHS Foundation Trust» στο Μάντσεστερ, σε μια επίσκεψη που είχε στόχο να αναδείξει την ολιστική φροντίδα.

Η Πέμπτη ήταν η τελευταία ημέρα θεραπείας της Λορέντε για καρκίνο του μαστού, και η πριγκίπισσα Κέιτ αναφέρθηκε στη δική της εμπειρία με τη θεραπεία του καρκίνου.

Η Κέιτ Μίντλετον χαρακτήρισε την ημέρα «υπέροχη» και απευθύνθηκε στον σύντροφο της Λορέντε λέγοντας: «Ξέρω ότι είναι εξίσου δύσκολο και για τις οικογένειες και τους αγαπημένους. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για τα παιδιά μου και τους γονείς μου. Το περνάτε μαζί τους».

Princess Kate shared an incredibly beautiful moment with a fellow mom as she marked the last day of breast cancer treatment, telling her baby, "Isn't Mummy brave?" ❤️ The Princess of Wales hugged 30-year-old Claire Lorente, congratulating her and saying, "Well done, you!" 💕… pic.twitter.com/9SmAbYcnCY — HELLO! Canada (@HelloCanada) June 4, 2026

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ, τρία παιδιά. Η βασιλική οικογένεια έχει επίσης στενή σχέση με τους γονείς της, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, οι οποίοι ζουν κοντά και στάθηκαν σταθερά στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της θεραπείας της.

Τον Μάρτιο του 2024, η πριγκίπισσα της Ουαλίας ανακοίνωσε ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024 δήλωσε ότι ολοκλήρωσε τη χημειοθεραπεία και τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση. Το είδος του καρκίνου δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε αργότερα ότι εκείνος και η Κέιτ επέλεξαν να είναι ειλικρινείς με τα παιδιά τους σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, δηλώνοντας τον Νοέμβριο του 2025 ότι «επέλεξαν να επικοινωνούν πολύ περισσότερο με τα παιδιά τους».

«Αυτό έχει και καλά και κακά στοιχεία. Μερικές φορές νιώθεις ότι μοιράζεσαι υπερβολικά πράγματα που ίσως δεν θα έπρεπε», είπε σε συνέντευξή του στη Βραζιλία στο πλαίσιο των βραβείων Earthshot Prize 2025. «Αλλά τις περισσότερες φορές, το να κρύβεις πράγματα από τα παιδιά δεν λειτουργεί».

Ο συγγραφέας Ράσελ Μάιερς επανέλαβε αυτές τις δηλώσεις στο βιβλίο του William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, γράφοντας ότι το ζευγάρι έβαλε ως προτεραιότητα τα παιδιά του καθώς αντιμετώπιζε τη νόσο.

Σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε από τη Mirror, στενός συνεργάτης ανέφερε ότι ο Ουίλιαμ και η Κέιτ «είπαν πολύ ήρεμα στα παιδιά τι συνέβαινε και για πόσο καιρό η Κάθριν θα έπρεπε να λείψει, αλλά εξήγησαν ότι κατά τα άλλα όλα θα συνέχιζαν κανονικά και όταν θα γύριζε σπίτι, θα έπρεπε να ξεκουραστεί».

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η πριγκίπισσα κρατούσε επαφή με τα παιδιά της μέσω βιντεοκλήσεων, ακούγοντας ιστορίες από το σχολείο τους.

Παρότι η Κέιτ Μίντλετον πέρασε μια «πολύ δύσκολη περίοδο» κατά τη θεραπεία της, μια φίλη της είπε στον Μάιερς ότι «η προσοχή της ήταν πάντα στα παιδιά της… και το να παραμένει όσο το δυνατόν πιο θετική και αισιόδοξη ήταν για χάρη τους».

Με πληροφορίες από People