ΗΠΑ: Εγκρίθηκε χρηματοδότηση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ICE

Έπειτα από εβδομάδες έντονων διαβουλεύσεων και εσωτερικών διαφωνιών, οι Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία κατάφεραν να εγκρίνουν νομοσχέδιο που προβλέπει σχεδόν 70 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση των αμερικανικών υπηρεσιών μετανάστευσης, προσφέροντας μια σημαντική πολιτική νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο, το οποίο αφορά τη χρηματοδότηση της Συνοριοφυλακής (CBP) και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), πέρασε με 52 ψήφους υπέρ και τέσσερις κατά.

Οι Δημοκρατικοί είχαν ζητήσει εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στις δύο υπηρεσίες, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών κατά τη διάρκεια επεισοδίων που συνδέθηκαν με επιχειρήσεις της ICE στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο. Η αντιπαράθεση γύρω από το ζήτημα είχε οδηγήσει σε πολύμηνο αδιέξοδο στη χρηματοδότηση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Το κείμενο που ενέκρινε η Γερουσία προβλέπει τη χρηματοδότηση των δύο υπηρεσιών για τα επόμενα τρία χρόνια χωρίς να περιλαμβάνει τις αλλαγές που ζητούσε η αντιπολίτευση. Για να τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ.

Εσωκομματικές αντιδράσεις

Παρά τη γενική στήριξη των Ρεπουμπλικανών στη χρηματοδότηση των υπηρεσιών μετανάστευσης, η διαδικασία δεν κύλησε χωρίς αντιδράσεις.

Κατά τη συζήτηση κατατέθηκαν αρκετές τροποποιήσεις από Δημοκρατικούς αλλά και από μέλη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, αναδεικνύοντας διαφοροποιήσεις απέναντι σε ορισμένες επιλογές του Λευκού Οίκου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η πρόταση για απαγόρευση της χρήσης δημόσιων πόρων για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Έξι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές τάχθηκαν υπέρ της τροποποίησης, η οποία τελικά δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία για να εγκριθεί.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Η ICE ανήγγειλε τον 18ο θάνατο ατόμου υπό την κράτησή της μέσα σε 4 μήνες

Αντιδράσεις προκάλεσε και η πρόβλεψη δημιουργίας ταμείου ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων για την αποζημίωση προσώπων που η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι υπήρξαν θύματα πολιτικά υποκινούμενων δικαστικών διώξεων κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν.

Οι Δημοκρατικοί χαρακτήρισαν το σχέδιο «μαύρο ταμείο», ενώ επιφυλάξεις εξέφρασαν και αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι. Υπό το βάρος των αντιδράσεων, ο υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει τελικά την πρόταση.

Ρωγμές στο κόμμα

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα διαφοροποιήσεις εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοσχέδιο που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 8 δισ. δολαρίων προς την Ουκρανία. Η έγκριση κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη 18 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και ενός ανεξάρτητου.

Παρότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να περάσει από τη Γερουσία, η ψήφισή του θεωρήθηκε ακόμη μία ένδειξη ότι η μέχρι πρότινος σχεδόν απόλυτη συσπείρωση των Ρεπουμπλικάνων γύρω από τον Τραμπ αρχίζει να παρουσιάζει ρωγμές.

Ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί και την προηγούμενη ημέρα, όταν η Βουλή υιοθέτησε, με τη στήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικάνων, ψήφισμα που ζητούσε τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Αν και η απόφαση έχει κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και μπορεί να μπλοκαριστεί με προεδρικό βέτο, ανέδειξε εκ νέου τις διαφωνίες στο εσωτερικό του κόμματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα το ψήφισμα, χαρακτηρίζοντάς το «αντιπατριωτικό» και υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ World Press Photo 2026: Πρώτο βραβείο στη φωτογραφία οικογένειας μεταναστών την οποία χωρίζει η ICE