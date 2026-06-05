Πούτιν για επιστολή Ζελένσκι: «Δεν βλέπω λόγο για συνάντηση»

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στην ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν στην ομιλία του στο ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, κατηγόρησε, επίσης, τη Δύση ότι υπονομεύει την παγκόσμια οικονομία με μονομερείς κυρώσεις.

Απέρριψε την πρόταση του Ζελένσκι για συνάντηση ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτήρισε «λάθος» το γεγονός ότι «η Ουκρανία δημοσιοποίησε τις συνομιλίες μας» και αναφερόμενος στην ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι, με την οποία του ζητάει να συναντηθούν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε πως «δεν βλέπει λόγο» να συμβεί κάτι τέτοιο.

Παράλληλα τόνισε πως «χρειάζεται μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία».

Απορρίπτοντας τα αιτήματα του Ζελένσκι ανέφερε: «Συνεχίστε τη δουλειά σας, αδέλφια».

Υποστήριξε δε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με Ρώσο επιχειρηματία στο Κίεβο.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ουκρανία δεν θέλει να δει την κυβέρνηση Τραμπ ως εγγυητή των ειρηνευτικών συνομιλιών», είπε ακόμα και τόνισε ότι είναι «ευγνώμων» στον Αμερικανό πρόεδρο αλλά υπάρχουν ακόμα πράγματα, τα οποία πρέπει να γίνουν.

Ο Ζελένσκι είχε ζητήσει να συναντηθεί με τον Πούτιν και να οριστεί ημερομηνία για τις συνομιλίες τους, λέγοντας ότι ο ουκρανικός λαός είναι έτοιμος για κατάπαυση του πυρός.

Οι σχέσεις Ρωσίας και Δύσης

Ο Πούτιν ποστήριξε ότι με το «πάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, το οποίο χαρακτήρισε «κλοπή», οι δυτικές χώρες υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη στα δικά τους νομίσματα.

«Οι κυρώσεις και ο αποκλεισμός των κρατικών αποθεματικών της Ρωσίας έχουν επηρεάσει ανεπανόρθωτα τη θέση των διεθνών νομισμάτων, του δολαρίου και του ευρώ», είπε χαρακτηριστικά. «Όπως και η Ρωσία, οποιαδήποτε άλλη χώρα θα μπορούσε να χάσει την πρόσβαση στα νόμιμα περιουσιακά της στοιχεία σε δολάρια ή ευρώ, καθώς και στα δυτικά χρηματοπιστωτικά συστήματα και συστήματα πληρωμών», τόνισε.

Ισχυρίστηκε ότι το υψηλό δημόσιο χρέος συνέβαλε στην υπονόμευση της παγκόσμιας εμπιστοσύνης στους δυτικούς θεσμούς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ