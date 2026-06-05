Αλλάζει ο καιρός: Πότε αναμένονται βροχές στην Αττική

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής (5/6) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει ελάχιστη πτώση.

Στην Αττική ήδη σημειώνονται πρόσκαιρες νεφώσεις και πιο αργά το μεσημέρι ή και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Παρόμοια θα είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένονται βροχές κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την πρόβλεψη της μετεωρολόγου Αναστασίας Τυρσάκη.

Καιρός: Βελτίωση από το Σαββατοκύριακο

Για το Σαββατοκύριακο και τις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω, με γενικά αίθριες συνθήκες, άνοδο της θερμοκρασίας έως και τους 33 βαθμούς στη Θεσσαλία και μόνο τοπικές απογευματινές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για σήμερα, Παρασκευή (5/6)

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την Χαλκιδική λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι - απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν πρόσκαιρα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Σχεδόν αίθριος με τοπικές νεφώσεις στις Κυκλάδες έως και τις απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 25 και στην Κρήτη έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.