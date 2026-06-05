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Ο Τραμπ δεν ήθελε ποτέ να εισβάλει στη Γροιλανδία, δηλώνει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ

Ο Άντριου Πούζντερ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του προέδρου στόχευαν στο να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και δεν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί κυριολεκτικά

The LiFO team
The LiFO team
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ περί εισβολής στη Γροιλανδία, νωρίτερα φέτος, παρερμηνεύτηκαν, δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ερμηνεύτηκε ότι με κάποιο τρόπο απειλούσαμε την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας», όμως «ο πρόεδρος δεν είπε ποτέ ότι θα εισβάλουμε», ανέφερε ο Άντριου Πούζντερ σε συνέδριο του Brussels Economic Security Forum.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα θέσει το ενδεχόμενο προσάρτησης της Γροιλανδίας, χωρίς να αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στην Ευρώπη.

Ο Πούζντερ υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του προέδρου στόχευαν στο να αναδείξουν τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και δεν θα έπρεπε να έχουν ληφθεί κυριολεκτικά.

Ο Τραμπ δεν ήθελε ποτέ να εισβάλει στη Γροιλανδία, δηλώνει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ Facebook Twitter
Ο Άντριου Πούζντερ/Φωτογραφία: X

Οι δηλώσεις του πρέσβη έγιναν μόλις μία ημέρα μετά την τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, σε επιτροπή του Κογκρέσου, όπου ανέφερε ότι το νησί της Αρκτικής ανήκει στη Δανία «προς το παρόν».

Ο Τραμπ τελικά απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εισβολής στη Γροιλανδία τον Ιανουάριο, ανοίγοντας τον δρόμο για συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας σχετικά με την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο νησί.

Ο Πούζντερ, πρώην επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, παρομοίασε τις αντιδράσεις της Ευρώπης στις δηλώσεις Τραμπ με τον αφρό ενός καπουτσίνο.

«Παίρνεις έναν καπουτσίνο για τον καφέ, όχι για τον αφρό. Ας εστιάσουμε λοιπόν στον καφέ και όχι στον αφρό. Και όλο αυτό είναι ο αφρός», είπε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Politico

Διεθνή

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