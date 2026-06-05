ΟΗΕ: Ο μέσος άνθρωπος τρώει έξι φορές περισσότερο κοτόπουλο από ό,τι το 1961

Ο μέσος άνθρωπος τρώει περίπου έξι φορές περισσότερο κοτόπουλο και διπλάσιο χοιρινό από ότι η γενιά των παππούδων του, σύμφωνα με στοιχεία έκθεσης του ΟΗΕ.

Όπως επισημαίνεται, η παγκόσμια προσφορά κρέατος έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 60 χρόνια και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Ο αριθμός των πουλερικών που διατίθεται στην αγορά, αυξήθηκε λιγότερο από 3 κιλά ανά άτομο το 1961, σε 17 κιλά το 2022, σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO). Η προσφορά χοιρινού κρέατος διπλασιάστηκε στα 15 κιλά ανά άτομο κατά την ίδια περίοδο, ενώ το βοδινό κρέας, το πιο ρυπογόνο τρόφιμο, παρέμεινε σταθερό στα 9 κιλά.

Η γεωργία είναι ο δεύτερος πιο ρυπογόνος τομέας της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εκπομπές από τη γεωργία που συμβάλλουν στη θέρμανση του πλανήτη, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,6% την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την ανασκόπηση του FAO για την επιστήμη σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση κρέατος, με τα ζώα να ευθύνονται για περίπου το 80% της αύξησης.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι η μέση παγκόσμια προσφορά κρέατος αυξήθηκε από 25 κιλά ανά άτομο το 1961 σε 47 κιλά ανά άτομο το 2022. Παράλληλα, όπως αναφέρεται περίπου το 14% του κρέατος και του γάλακτος χάθηκε κατά την παραγωγή ή σπαταλήθηκε αφού έφτασε στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των εστιατορίων.

Στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, όπου η επισιτιστική ανασφάλεια είναι πιο διαδεδομένη, οι ζωικές τροφές είναι πολλές φορές πιο ακριβές σε σχέση με τα εισοδήματα από ό,τι στις πλούσιες χώρες, όπου οι γιατροί και οι κλιματολόγοι συνιστούν την κατανάλωση λιγότερου κρέατος.

«Η περιφερειακή κατανομή και πρόσβαση εξακολουθεί να είναι πολύ άνιση», δήλωσε η Daniela Battaglia, υπεύθυνη ανάπτυξης της κτηνοτροφίας στον FAO και συν-συγγραφέας της έκθεσης. «Ενώ οι χώρες υψηλού εισοδήματος εξακολουθούν να έχουν αρκετά υψηλή και σταθερή κατανάλωση, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος εξακολουθούν να περιορίζονται από την προσιτή τιμή των ζωικών προϊόντων».

Τι είχαν δείξει προηγούμενες εκθέσεις για το κοτόπουλο και το κρέας

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) έχει αναγνωρίσει τη μετάβαση από δίαιτες με βάση το κρέας σε δίαιτες πλούσιες σε λαχανικά ως μία από τις πιο αποτελεσματικές δράσεις από την πλευρά της ζήτησης που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η έκθεση του FAO, η οποία εξετάστηκε από τη βιομηχανία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και από εξωτερικούς ακαδημαϊκούς, αναφέρει έρευνες που δείχνουν ότι τα πλούσια κράτη «προωθούν την υπερβολική κατανάλωση» ζωικών προϊόντων, αλλά δεν συνεχίζει να συνιστά να τρώνε λιγότερο κρέας.

«Αυτή η έκθεση καταγράφει με σαφήνεια το πρόβλημα, αλλά σταματά πολύ πριν από αυτό το συμπέρασμα», δήλωσε η Cleo Verkuijl, ανώτερη επιστήμονας στο Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης, η οποία δεν συμμετείχε στην έκθεση.

Προηγούμενες εκθέσεις του FAO έχουν επικριθεί από επιστήμονες για την «περίεργη», για παράδειγμα, παράλειψη της μείωσης του κρέατος από έναν χάρτη πορείας για το κλίμα.

Ο FAO δήλωσε ότι, μετά από αυτή την έκθεση, θα έρθει μια άλλη αργότερα φέτος που θα εξετάσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

H Verkuijl δήλωσε: «Η έκθεση έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εντοπίσουν σημεία όπου οι παρεμβάσεις υποστηρίζουν τη θετική συμβολή των τροφίμων ζωικής προέλευσης στην υγιεινή διατροφή. Αυτό μπορεί να είναι το σωστό πλαίσιο για τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν διατροφική ανασφάλεια, αλλά είναι η λανθασμένη προϋπόθεση για τα πλούσια έθνη».

Ο Matthew Hayek, ερευνητής συστημάτων τροφίμων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έκθεση αλλά έχει επικρίνει προηγούμενες εκθέσεις του FAO που έκαναν αναφορά στην έρευνά του, δήλωσε ότι «παρακάμπτει σε μεγάλο βαθμό» τις επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων κατανάλωσης κρέατος στις πλούσιες χώρες και τα οφέλη για το κλίμα από τη μείωσή τους.

«Αντίθετα, οι συγγραφείς παρουσιάζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα απλώς ως αντιλήψεις των καταναλωτών ή μελλοντικές ερευνητικές ανάγκες. Το πλαίσιο συσκοτίζει την τεράστια βιβλιογραφία και την ισχυρή βάση στοιχείων που δείχνουν ότι τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης κρέατος έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και συνδέονται με μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία» σχολίασε.

Η κτηνοτροφία ευθύνεται για το 12-20% των εκπομπών που προκαλούν τη υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτελώντας κύρια αιτία απώλειας βιοποικιλότητας.

Η Battaglia δήλωσε ότι το έργο του FAO βασίζεται σε στοιχεία και ότι διαφορετικοί επιστήμονες μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, προσθέτοντας ότι πρέπει να μειωθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή κρέατος, όπως η μικροβιακή αντοχή και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αντί να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο.

«Έχουμε τις τεχνολογίες, έχουμε την καινοτομία, έχουμε τη γνώση για να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές. Είναι επίσης, θέμα συμβιβασμών. Οι τροφές ζωικής προέλευσης εξακολουθούν να είναι σημαντικές ως πηγή θρεπτικών συστατικών. Πρέπει να βρείτε μια ισορροπία μεταξύ της προσπάθειας μείωσης του αρνητικού αντίκτυπου και της μεγιστοποίησης του θετικού».

Με πληροφορίες από Guardian