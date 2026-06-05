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Ο γκέι πορνοστάρ Drake Von συνελήφθη στο Λας Βέγκας για ενδοοικογενειακή βία

Ο γνωστός performer της γκέι βιομηχανίας ταινιών ενηλίκων αντιμετωπίζει δύο κακουργηματικές κατηγορίες και ένα πλημμέλημα, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

The LiFO team
The LiFO team
Ο gay ponstar Drake Von συνελήφθη στο Λας Βέγκας για ενδοοικογενειακή βία Facebook Twitter
Ο Drake Von στα Adult Video News Awards 2026, στο The Theater at Virgin Hotels Las Vegas, στις 24 Ιανουαρίου 2026. Φωτ.: Getty Images
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Ο Drake Von, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της γκέι βιομηχανίας ταινιών ενηλίκων, συνελήφθη στο Λας Βέγκας και αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο Von, το νόμιμο όνομα του οποίου είναι Dawson Bacon, συνελήφθη την Τρίτη 2 Ιουνίου και κατηγορείται για δύο κακουργήματα: ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη με στραγγαλισμό και εξαναγκασμό που συνιστά ενδοοικογενειακή βία με απειλή ή χρήση σωματικής βίας. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Λας Βέγκας δήλωσε στο TMZ ότι ο Von κατηγορείται πως επιχείρησε να στραγγαλίσει τη σύντροφό του σε κατοικία στο Λας Βέγκας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του φερόμενου περιστατικού.

Σε νεότερη δήλωσή του στο TMZ, ο Von αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι «όλες οι κατηγορίες είναι ψευδείς» και ότι πρόκειται για «παρεξήγηση». Υποστήριξε ακόμη ότι η υπόθεση είναι «publicity stunt» και ότι θα δημιουργηθεί σύντομα περιεχόμενο γύρω από αυτήν. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 25.246 δολαρίων.

Το Out μετέδωσε επίσης ότι, μετά τη σύλληψη, κυκλοφόρησε στα social media βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Von σε αντιπαράθεση με άλλο άτομο. Ο ίδιος, σε δήλωσή του στο μέσο, χαρακτήρισε το βίντεο παλιό, ψεύτικο και άσχετο με το συγκεκριμένο περιστατικό.

Ο Drake Von έχει χτίσει μεγάλο κοινό μέσα από τη gay adult βιομηχανία και τα social media. Έχει συνεργαστεί με τον δίδυμο αδελφό του στο project Baconator Twins, έχει εμφανιστεί στο reality Ultimate Boys Trip του OUTtv και έχει διακριθεί σε βραβεία της adult βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων τα GayVN Awards και τα Pornhub Awards.


Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

με στοιχεία από Pink News

Διεθνή

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