Αυστραλία: Κατέσχεσαν πάνω από 100.000 παράνομα εξωτικά έντομα αξίας 140.000 δολαρίων

Περισσότερες από 100.000 εξωτικές κατσαρίδες κατέσχεσαν οι αυστραλιανές αρχές από εκτροφέα στη Νέα Νότια Ουαλία, σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη κατάσχεση ασπόνδυλων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην πόλη Μπάθερστ, όπου εντοπίστηκαν κατσαρίδες των ειδών Madagascar hissing cockroach και dubia cockroach, η εισαγωγή, εκτροφή και εμπορία των οποίων απαγορεύεται στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Υδάτων της χώρας, η συνολική αξία των εντόμων υπολογίζεται σε περίπου 200.000 αυστραλιανά δολάρια (περίπου 142.000 δολάρια ΗΠΑ ή περίπου 122.000 ευρώ).

Η κατσαρίδα της Μαδαγασκάρης συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας παγκοσμίως, φτάνοντας σε μήκος έως και 7,5 εκατοστά. Πρόκειται για έντομα αισθητά μεγαλύτερα από τις συνηθισμένες κατσαρίδες που απαντώνται στην Αυστραλία.

Αν και η χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες είδη κατσαρίδων χάρη στο υποτροπικό της κλίμα, τα συγκεκριμένα εξωτικά είδη θεωρούνται ανεπιθύμητα λόγω των πιθανών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν για τα τοπικά οικοσυστήματα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα έντομα προορίζονταν πιθανότατα για τροφή ερπετών. Το μεγάλο μέγεθός τους τα καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ ορισμένων ιδιοκτητών εξωτικών κατοικιδίων, καθώς απαιτούνται λιγότερα έντομα για τη διατροφή σαυρών και άλλων ερπετών.

Η Στεφάνι Λέσερ, η οποία δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην περισυλλογή φιδιών στην περιοχή, δήλωσε στο αυστραλιανό δίκτυο ABC ότι αυτός είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο εκτρέφονταν οι κατσαρίδες.

Οι αρχές συνέστησαν στους ιδιοκτήτες ερπετών να επιλέγουν νόμιμες εναλλακτικές, όπως γρύλους ή εγχώρια είδη κατσαρίδων που επιτρέπεται να διακινούνται στην Αυστραλία.

Η χώρα εφαρμόζει από τα αυστηρότερα συστήματα βιοασφάλειας στον κόσμο, προκειμένου να προστατεύσει τη γεωργική παραγωγή και την άγρια πανίδα της από ξένα είδη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, τα δύο είδη που κατασχέθηκαν δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως ως προς τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονούν για το περιβάλλον και θα μπορούσαν να μεταφέρουν ασθένειες ή να επηρεάσουν αρνητικά την τοπική πανίδα σε περίπτωση διαφυγής τους.

Για τον λόγο αυτό, η κατοχή τους παραμένει παράνομη ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο αποκτήθηκαν.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι όσοι εντοπίζονται να κατέχουν ή να διακινούν απαγορευμένα είδη μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές κυρώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του εκτροφέα.

Όλα τα έντομα που κατασχέθηκαν πρόκειται να θανατωθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών.

Με πληροφορίες από BBC