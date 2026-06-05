Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Αστροναύτες προετοιμάζονται για πιθανή εκκένωση λόγω διαρροής αέρα

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), καθώς η NASA ανακοίνωσε ότι μια διαρροή αέρα σε ρωσικό τμήμα της εγκατάστασης επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα (σ.σ. οι αστροναύτες) να λάβουν οδηγίες να προετοιμαστούν ακόμη και για ενδεχόμενη εκκένωση.

Σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, η διαρροή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντοπίζεται σε τμήμα της ρωσικής μονάδας Zvezda. Προς το παρόν, τα μέλη του πληρώματος έχουν μεταφερθεί στα διαστημόπλοιά τους και παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

Την ίδια στιγμή, Ρώσος κοσμοναύτης επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, καθώς η διαρροή συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία στους υπεύθυνους της αποστολής.

ISS astronauts shelter in spacecraft for possible evacuation following leak reports https://t.co/7CkytCG2H2 — Reuters (@Reuters) June 5, 2026

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Η δήλωση της NASA

Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος της NASA, Μπέθανι Στίβενς εξήγησε ότι το πρόβλημα στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντοπίζεται στη σήραγγα μεταφοράς της μονάδας υπηρεσιών Zvezda, γνωστή ως PrK.

«Η σήραγγα μεταφοράς της μονάδας Zvezda έχει παρουσιάσει ρωγμές και διαρροές εδώ και αρκετό καιρό. Η Roscosmos έχει προσπαθήσει να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι συγκεκριμένες ρωγμές αποτελούσαν διαχρονικά πηγή ανησυχίας για τη NASA, η οποία παρακολουθεί στενά την εξέλιξή τους σε συνεργασία με τη ρωσική διαστημική υπηρεσία.

«Εργαζόμαστε μαζί με τους Ρώσους κοσμοναύτες για να εντοπίσουμε τη βασική αιτία που προκαλεί τις ρωγμές», δήλωσε η Στίβενς.

NASA ordered astronauts aboard the International Space Station to shelter inside their docked spacecraft and prepare for possible evacuation. The directive follows worsening air leaks detected on the station's Russian segment. — Open Source Intel (@Osint613) June 5, 2026

Τι είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός

Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι η μεγαλύτερη ανθρώπινη κατασκευή που έχει τοποθετηθεί ποτέ στο Διάστημα. Πρόκειται για ένα τροχιακό εργαστήριο όπου πραγματοποιούνται επιστημονικά πειράματα σε συνθήκες μικροβαρύτητας και αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας πέντε διαστημικών υπηρεσιών από συνολικά 15 χώρες.

Ο σταθμός κατοικείται συνεχώς από τον Νοέμβριο του 2000. Σήμερα φιλοξενεί επταμελές πλήρωμα, το οποίο ζει και εργάζεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου οκτώ χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Κάθε 24 ώρες πραγματοποιεί 16 πλήρεις περιφορές γύρω από τον πλανήτη, προσφέροντας στους επιβάτες του ισάριθμες ανατολές και δύσεις του ήλιου.

Οι χώροι διαβίωσης και εργασίας του είναι μεγαλύτεροι από ένα σπίτι με έξι υπνοδωμάτια, ενώ διαθέτει γυμναστήριο και ειδικό παρατηρητήριο με πανοραμική θέα 360 μοιρών προς τη Γη.

Οι αστροναύτες και οι κοσμοναύτες πραγματοποιούν τακτικούς διαστημικούς περιπάτους για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την επέκταση του σταθμού. Τα ηλιακά πάνελ του εκτείνονται σε μήκος άνω των 100 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό του υπάρχουν περισσότερα από 12 χιλιόμετρα καλωδίων.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τα κέντρα ελέγχου αποστολών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί άμεσος κίνδυνος για το πλήρωμα. Ωστόσο, η NASA έχει θέσει τους αστροναύτες σε αυξημένη ετοιμότητα έως ότου διαπιστωθεί εάν η διαρροή μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως.

Με πληροφορίες από Sky News

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