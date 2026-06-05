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«Η Αλβανία δεν πωλείται»: Νέες κινητοποιήσεις κατά Ράμα και Κούσνερ - Γιατί διαδηλώνουν με «φλαμίνγκο»

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ζητώντας να παραιτηθεί

The LiFO team
The LiFO team
ΑΛΒΑΝΙΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΖΑΡΕΝΤ ΚΟΥΣΝΕΡ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ Facebook Twitter
Εικόνα από διαδήλωση στις 3 Ιουνίου/Φωτογραφία: Getty Images
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Χιλιάδες πολίτες της Αλβανίας βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων, αργά το βράδυ της Πέμπτης (4/6), στη μεγαλύτερη διαδήλωση αυτής της εβδομάδας, ενάντια στην κατασκευή πολυτελούς θερέτρου σε προστατευόμενη περιοχή, από εταιρεία που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έργο ύψους 1,4 δισ. ευρώ προωθείται από την επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, Affinity Partners, σε ένα νησί της Αλβανίας και σε μια αδόμητη παράκτια ζώνη κοντά στην προστατευόμενη περιοχή Vjosa-Narta, έναν υγροβιότοπο που φιλοξενεί φλαμίνγκο και φώκιες, διαθέτοντας σημεία ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στη νότια χώρα.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις αντιτίθενται στο σχέδιο, υποστηρίζοντας ότι θα επηρεάσει αρκετές εκατοντάδες εκτάρια παρθένων παραλιών και χιλιάδες φλαμίνγκο που φωλιάζουν και περνούν από την περιοχή κάθε χρόνο.

Οι εργασίες προετοιμασίας και η άφιξη βαρέως εξοπλισμού στην περιοχή προκάλεσαν τοπικές διαμαρτυρίες την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους των Τιράνων.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, αργά την Πέμπτη, κρατώντας ροζ φουσκωτά φλαμίνγκο και φωνάζοντας συνθήματα όπως «επανάσταση» και «σταματήστε το έργο». Σε ένα πανό αναγραφόταν: «Έντι Ράμα, παραιτήσου».

«Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση. Η Αλβανία ανήκει στον αλβανικό λαό και εμείς αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Δεν μπορεί διεφθαρμένοι πολιτικοί που κυβερνούν την Αλβανία να αποφασίζουν τι θα γίνει με την περιουσία μας, την αλβανική κληρονομιά, τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά», δήλωσε η Λιντίτα Κομάνι, συγγραφέας που συμμετείχε στις διαδηλώσεις.

«Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση» - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την κατασκευή θερέτρου που σχετίζεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ Facebook Twitter
Εικόνα από προηγούμενη διαδήλωση/Φωτογραφία: Getty Images
«Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση» - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για την κατασκευή θερέτρου που σχετίζεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ Facebook Twitter
Εικόνα από προηγούμενη διαδήλωση/Φωτογραφία: Getty Images

Ο Ράμα έχει υπερασπιστεί το έργο. Οι επενδυτές έχουν δηλώσει ότι η εστίασή τους θα είναι στη «υπεύθυνη διαχείριση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση».

Η υπουργός Οικονομίας και Καινοτομίας της Αλβανίας, Ντελίνα Ιμπραχιμάι, δήλωσε την Πέμπτη ότι εκπονούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη επένδυση, η οποία θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διασφαλίζει το τοπικό οικοσύστημα.

Όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ATA, οι ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες και η αλβανική νομοθεσία παρέχουν νομικές εγγυήσεις κατά έργων που θα μπορούσαν να βλάψουν την προστατευόμενη λιμνοθάλασσα και τα γύρω οικοσυστήματα.

Ο Κούσνερ ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την κατασκευή του θερέτρου το 2024, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος που περιλάμβανε και πρώην στρατιωτικό αρχηγείο στο Βελιγράδι της Σερβίας. Πέρυσι, εγκατέλειψε το έργο στη Σερβία μετά από διαδηλώσεις στους δρόμους.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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