Ακατάσχετος λογαριασμός: Αλλάζει το όριο από τα 1.250 ευρώ

Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου, με θέμα «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες», ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έκανε λόγο για αύξηση 28% που αποτελεί «πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης προς την κοινωνία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτό ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», ανέφερε. «Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία» συμπλήρωσε.

Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε το μέτρο ως μέρος ευρύτερης πολιτικής της κυβέρνησης, αναφέροντας ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται στο 3,3%, ενώ το 2025 πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις δανείων ύψους 6,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για άρση της κατάσχεσης για οφειλέτες που καταβάλουν το 25% της οφειλής, μείωση του ορίου εξωδικαστικού συμβιβασμού από τα 10.000 στα 5.000 ευρώ, τη ρύθμιση σε 72 δόσεις.

«Έχει νόημα να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στους ευάλωτους οφειλέτες. Η οικονομική πρόοδος πρέπει να μετατρέπεται σε κοινωνική. Είναι μια πράξη δικαιοσύνης», τόνισε.

Ο κ. Σιμόπουλος είχε ζητήσει την αύξηση του ακατάσχετου, επισημαίνοντας ότι το ισχύον όριο είναι ανεπαρκές λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Ο υπουργός τον ευχαρίστησε για την ερώτηση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «αλληλεπιδρά με την Κοινοβουλευτική Ομάδα και όπου υπάρχει εφαρμόσιμη πρόταση, τη βάζει σε εφαρμογή».

Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι ισχύει μέχρι σήμερα

Μέχρι σήμερα, δεν μπορούσε να γίνει κατάσχεση για ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, ενώ από ποσά από 1.000 έως 1.500 ευρώ, το Δημόσιο μπορούσε να κατασχέσει το 1/2 του ποσού που υπερέβαινε τα 1.000 ευρώ.

Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ, το Δημόσιο μπορούσε να κατασχέσει το σύνολο του ποσού που ξεπερνά τα 1.500 συν το 1/2 του ποσού από τα 1.000 έως τα 1.500.