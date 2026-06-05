Η πλειονότητα των ανθρώπων σε 36 χώρες έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ - Ποια η θέση των Ελλήνων

Η πλειονότητα των πολιτών σε τουλάχιστον 36 χώρες εκφράζει αρνητική άποψη για το Ισραήλ και χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από έρευνα του αμερικανικού think tank, Pew Research Center, που διεξήχθη από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαΐου 2026. Οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη της στρατιωτικής εκστρατείας Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε σύνολο 36 χωρών, το 67% των ενηλίκων - κατά μέσο όρο - έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, ενώ το 25% έχει θετική.

Οι απόψεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές στις περιοχές με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Πακιστάν, η Τουρκία, καθώς και η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί έρευνα στη Γάζα.

Οι πολίτες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν επίσης εκφράζουν σχετικά αρνητικές απόψεις για το Ισραήλ. Στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία, περίπου οι μισοί ενήλικες ή και περισσότεροι δηλώνουν ότι έχουν πολύ αρνητική άποψη για τη χώρα.

Στην Ελλάδα, το 65% των πολιτών έχει «μερικώς έως πολύ αρνητική άποψη».

Ο πίνακας με τα ποσοστά:

Facebook Twitter Φωτ.: Pew Research Center

Οι απόψεις για το Ισραήλ είναι από τις πιο θετικές σε ορισμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής που συμμετείχαν στην έρευνα.

Διαφορές ανά ηλικία και ιδεολογία

Σε αρκετές χώρες – κυρίως στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη – οι νεότεροι άνθρωποι έχουν πιο αρνητική άποψη για το Ισραήλ σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Στην Ουγγαρία, για παράδειγμα, το 72% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ, σε σύγκριση με το 45% των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω.

Σε πολλές χώρες, οι πολίτες που τοποθετούνται ιδεολογικά στην Αριστερά και τη Δεξιά εκφράζουν εντελώς διαφορετικές απόψεις για το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο χάσμα καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το 83% των φιλελεύθερων δηλώνει ότι έχει αρνητική άποψη για τη χώρα, έναντι 37% των συντηρητικών.

Facebook Twitter Φωτ.: Pew Research Center

Στην Αυστραλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σουηδία, περίπου εννέα στους δέκα ή και περισσότεροι από όσους αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί έχουν αρνητική άποψη για το Ισραήλ.

Σε καθεμία από αυτές τις χώρες, το ποσοστό αυτό είναι τουλάχιστον 23 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο μεταξύ όσων τοποθετούνται στη Δεξιά.

Με πληροφορίες από Pew Research Center