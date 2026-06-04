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Έβερεστ: Οδηγός Σέρπα διασώθηκε έπειτα από μία εβδομάδα χωρίς νερό και οξυγόνο

Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε ορειβάτες και οδηγοί έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν

The LiFO team
The LiFO team
ΕΒΕΡΕΣΤ ΣΕΡΠΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Νεπαλέζος οδηγός Σέρπα διασώθηκε από το Έβερεστ αφού κατάφερε να επιβιώσει για περίπου μία εβδομάδα στις πλαγιές της υψηλότερης κορυφής του κόσμου χωρίς τροφή και χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, σε μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση επιβίωσης υπό τόσο ακραίες συνθήκες.

Ο 52χρονος Ντάουα Σέρπα επέστρεφε μαζί με έναν Πολωνό ορειβάτη έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια ανάβασης στην κορυφή των 8.849 μέτρων, όταν εξαφανίστηκε μεταξύ των Καταυλισμών III και IV. Εθεάθη για τελευταία φορά στις 29 Μαΐου.

Ο πελάτης του κατάφερε να επιστρέψει στη βάση, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί πώς οι δύο άνδρες χωρίστηκαν κατά την κατάβαση. Ήταν ανάμεσα στους τελευταίους ορειβάτες που επιχείρησαν ανάβαση στο Έβερεστ κατά τη φετινή σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Λάμα Κάζι Σέρπα, εκπρόσωπος της Επιτροπής Ελέγχου Ρύπανσης Σαγκαρμάθα, δήλωσε ότι ομάδα της επιτροπής εντόπισε τον Ντάουα πάνω από τη βάση, κοντά στον παγετώνα Κούμπου (Khumbu Icefall), και τον μετέφερε με ασφάλεια χαμηλότερα. Η ομάδα βρισκόταν στην περιοχή για εργασίες καθαρισμού μετά το τέλος της ορειβατικής περιόδου.

Ο διασωθείς, φορώντας ακόμη τον ορειβατικό του εξοπλισμό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με φορείο από το ελικοδρόμιο σε νοσοκομείο.

«Αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από θαύμα»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, αν και υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές που προκλήθηκαν από την παραμονή του στο βουνό.

«Με αναγνώρισε, είναι καλά και μιλάει», δήλωσε η κόρη του, Μχέντο Λάμο Σέρπα. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι».

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία που διοργάνωσε την αποστολή χαρακτήρισε τη διάσωσή του «θαύμα».

«Ο Ντάουα επέζησε μόνος του για σχεδόν μία εβδομάδα χωρίς τροφή, νερό ή συμπληρωματικό οξυγόνο, διασχίζοντας τον εξαιρετικά επικίνδυνο παγετώνα Κούμπου, ακόμη και μετά την απομάκρυνση των σταθερών σκαλών για το τέλος της σεζόν. Αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από θαύμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φετινή ορειβατική περίοδος στο Έβερεστ κατέγραψε νέο ρεκόρ συμμετοχών, με περισσότερους από 1.000 ορειβάτες και οδηγούς να φτάνουν στην κορυφή, ενώ η κυβέρνηση του Νεπάλ εξέδωσε συνολικά 494 άδειες ανάβασης.

Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε ορειβάτες και οδηγοί έχασαν τη ζωή τους στο Έβερεστ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Νωρίτερα, πολλοί ορειβάτες είχαν εγκλωβιστεί στη βάση του βουνού, όταν ένας τεράστιος όγκος παγετωνικού πάγου καθυστέρησε το άνοιγμα της διαδρομής προς την κορυφή τον Απρίλιο.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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