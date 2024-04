Σουηδία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν 39χρονο μπροστά στον γιο του - Η χώρα στο έλεος συμμοριών

Συγκλονισμένοι είναι οι πολίτες στη Σουηδία, μετά την είδηση του θανάτου ενός πατέρα από πυροβολισμούς μπροστά στον γιο του, η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου.

Όλα συνέβησαν όταν ένας 39χρονος πατέρας, πυροβολήθηκε στο κεφάλι μπροστά στον γιο του το απόγευμα της Πέμπτης, την ώρα που πήγαιναν με τα ποδήλατά τους στην πισίνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατέληξε σήμερα. Μάλιστα σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης, ο 39χρονος πυροβολήθηκε μετά από αντιπαράθεση με μια συμμορία νέων.

Outrage in #Sweden after 39-y-o #Mikael was shot by a youth gang while riding a bike together with his 12-y-o son to a local #Stockholm swimming pool

The gang acted threateningly toward them. Mikael told them to cut it out & got shot in the head in front of his son



Sự phẫn nộ… pic.twitter.com/vvITOIU4CS