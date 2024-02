Σουηδία: Φωτιά στο Γκέτεμποργκ, τουλάχιστον 12 τραυματίες

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί στο Γκέτεμποργκ, στο μεγαλύτερο πάρκο αναψυχής της Σουηδίας.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο νέο θαλάσσιο πάρκο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της αστυνομίας 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία λόγω της μεγάλης έκτασης της φωτιάς προχώρησε στην εκκένωση ενός ξενοδοχείου αλλά και γραφείων που βρίσκονται δίπλα στο πάρκο αναψυχής Liseberg, το οποίο είναι στο κέντρο του Γκέτεμποργκ.

A large fire breaks out at amusement park in the city of Gothenburg, Sweden 🇸🇪 (12.02.2024)



Video: Anna Gyllenhammar, kenvin

