Σουδάν: Κατάπαυση του πυρός για 72 ώρες- Απεγκλωβίστηκαν άλλοι 7 Έλληνες

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι άλλοι επτά άνθρωποι –Έλληνες και μέλη των οικογενειών τους– «απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν» και έφθασαν τις πρώτες πρωινές ώρες «με πτήση ολλανδικού αεροσκάφους» στην Άκαμπα (Ιορδανία).

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας «εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στον Ολλανδό ομόλογό του Βόπκε Χούξτρα για τη βοήθεια της χώρας του στις προσπάθειες απεγκλωβισμού Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν», συνεχίζει το δελτίο Τύπου της ελληνικής διπλωματίας.

Στο κείμενο προστίθεται πως «η διαδικασία και οι ενέργειες για τον απεγκλωβισμό συμπατριωτών μας και μελών των οικογενειών τους από το Σουδάν συνεχίζονται πάντοτε σε στενό συντονισμό με τους εταίρους στην ΕΕ και τους συμμάχους μας».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές προσκείμενες στο υπουργείο Άμυνας, νωρίς το πρωί απογειώθηκε από την Ασουάν της Αιγύπτου αεροσκάφος C-27 με προορισμό το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, όπου αναμένεται να αφιχθεί περί τις 10:20, ενώ άλλο αεροσκάφος του ίδιου τύπου απογειώθηκε από την Ελευσίνα για την Ασουάν.

Πολλά κράτη διεξάγουν εσπευσμένες επιχειρήσεις επαναπατρισμού των υπηκόων τους από το Σουδάν, όπου οι ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί ενεπλάκησαν σε πόλεμο πριν από μια εβδομάδα και πλέον.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα για 72 ώρες κατόπιν μεσολάβησης των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), οι εχθροπραξίες, κυρίως στην πρωτεύουσα Χαρτούμ και στην πολιτεία Νταρφούρ (δυτικά), έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 420 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει άλλους τουλάχιστον 3.700.

Η παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) ανακοίνωσε ότι θα σεβαστεί τη συμφωνία για τριήμερη εκεχειρία με τον σουδανικό στρατό, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια της περιόδου εκεχειρίας», αναφέρει η διοίκηση της RSF.

Η εκεχειρία τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδος), σε μια προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό των πολύνεκρων συγκρούσεων.

Την επίτευξη συμφωνίας για εκεχειρία 72 ωρών είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν προσπάθειες - σε συνεργασία με τους συμμάχους τους - με σκοπό τη σύσταση «επιτροπής» που θα διαπραγματευθεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών στο Σουδάν, οι οποίες μαίνονται από τις 15 Απριλίου.

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.