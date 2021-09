Μια σειρά applications τραπεζών, «wallets» κρυπτονομισμάτων και αγορών σε Ισπανία και ΗΠΑ έχουν γίνει στόχος ενός νέου ιού Trojan για Αndroid συσκευές που επιτρέπει σε χάκερς να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία, όπως τραπεζικούς κωδικούς.

Με όνομα S.O.V.A. (που σημαίνει κουκουβάγια στα ρωσικά), το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό δοιαθέτει πολυάριθμες λειτουργίες, ώστε να κλέβει κωδικούς και cookies, να καταγράφει τα πλήκτρα που πατά ο χρήστης, να κρύβει notifications και να χειραγωγεί το clipboard προκειμένου να βάζει διαφορετικές διευθύνσεις σε wallets κρυπτονομισμάτων.

Ο ιός ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στις αρχές Αυγούστου από ερευνητές της ολλανδικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας ThreatFabric.

