Σκύλος βοήθησε στη διάσωση του κηδεμόνα του από παγωμένη λίμνη

Όταν ο κηδεμόνας της έπεσε σε παγωμένη λίμνη, η Ρούμπι δεν έφυγε από το πλευρό του και λίγο αργότερα, ο σκύλος βοήθησε στη διάσωση του 65χρονου.

Την Πέμπτη, ο 65χρονος έπεσε στο παγωμένο νερό, όταν έσπασε ο πάγος που είχε σχηματιστεί πάνω στη λίμνη Άρμπουτους στο Μίσιγκαν. Παριστάμενοι κάλεσαν την Άμεση Δράση και ο αστυνομικός που έφτασε εκεί, αξιοποίησε τον σκύλο για τη διάσωση.

Η κάμερα από τη στολή του Κάμερον Μπένετς κατέγραψε όσα συνέβησαν. Όταν έφτασε εκεί ο αστυνομικός, ο 65χρονος ήταν μέσα στο παγωμένο νερό μέχρι τους ώμους, ενώ η Ρούμπι στεκόταν δίπλα του.

Ο αστυνομικός προσπάθησε να πετάξει στον άνδρα τον εξοπλισμό διάσωσης- έναν δίσκο, δεμένο με σχοινί- προκειμένου να τον τραβήξει. Όταν δεν τα κατάφερε, του ζήτησε να στείλει τον σκύλο προς το μέρος του.

«Στείλε τον σκύλο σου εδώ. Θα έρθει σε εμένα;», τον ρώτησε και ο 65χρονος του είπε πώς ονομάζεται το κατοικίδιό του. «Ρούμπι, έλα εδώ», του φώναξε ο αστυνομικός και ο σκύλος έτρεξε προς το μέρος του.

Έτσι, ο Μπένετς έδεσε στο κολάρο του σκύλου το σχοινί με τον δίσκο και η Ρούμπι πήγε ξανά δίπλα στον κηδεμόνα της. Έτσι, ο αστυνομικός και ένας πυροσβέστης τράβηξαν κοντά τους τον 65χρονο. Ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και ήδη έχει πάρει εξιτήριο.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu