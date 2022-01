Mπουφάν, σκουφιά και γάντια επιστράτευσαν οι Κουβανοί για να αντιμετωπίσουν το πρωτόγνωρο κρύο, που έπληξε το νησί της Καραϊβικής.

Στη μικρή πόλη Bainoa, ανατολικά της Αβάνας, η θερμοκρασία έπεσε στους 3 βαθμούς Κελσίου νωρίς σήμερα το πρωί, μετά από θυελλώδεις ανέμους που έπληξαν τις ακτές του νησιού το Σαββατοκύριακο.

«Αυτό δεν είναι φυσιολογικό», είπε η Μπάρμπαρα Σαλγκάδο, κάτοικος της Αβάνας, φορώντας ένα μαύρο μαντήλι στο λαιμό της για να αποφύγει το κρύο. «Οι θερμοκρασίες εδώ (τον χειμώνα) είναι πάντα δροσερές, αλλά ποτέ δεν είναι έτσι, είναι σχεδόν πολικές».

Οι ακραίες για την περιοχή, καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τον πρόεδρο της Κούβας Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ να καλέσει τους πολίτες να προσέχουν ο ένας τον άλλον.

«Προσέχετε ιδιαίτερα τα παιδιά και τους ηλικιωμένους μας», έγραψε στο Twitter την Κυριακή.

Η αστυνομία έκλεισε την παραλιακή λεωφόρο της Αβάνας, Malecon, την Κυριακή και τα ξημερώματα της Δευτέρας ενώ πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν.

Οι θερμοκρασίες στην Αβάνα και σε ολόκληρη την Κούβα αναμένεται να ανέβουν σταδιακά και να κυμανθούν σε κανονικά επίπεδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως δήλωσαν οι μετεωρολόγοι.

Το ίδιο μέτωπο έφερε ασυνήθιστο κρύο και στη Φλόριντα το πρωί της Κυριακής, κάνοντας την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να κάνει νέα πρόβλεψη για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες της τελευταίας δεκαετίας σε μεγάλες περιοχές της πολιτείας.

Havana today, finally, some cold -4 degrees last night-, but look at the waves of our peaceful Malecón 😊🌊🌊🌊#havana #havanacuba #Cuba #photography #wintertime #malecon #mycity pic.twitter.com/HUde4slHH8